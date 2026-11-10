Patricia Schlesinger vor Gericht: Untreue in 26 Fällen

Die frühere RBB-Intendantin steht wegen Untreue in 26 Fällen vor Gericht, der mutmaßliche Gesamtschaden liegt bei mehr als 1,7 Millionen Euro. Sie bestreitet die Vorwürfe.

Die frühere RBB -Intendantin und ehemalige ARD -Vorsitzende Patricia Schlesinger steht wegen Untreue in 26 Fällen vor Gericht. Der mutmaßliche Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1,7 Millionen Euro. Der Fall nahm im Sommer 2022 mit einem lukrativen Beratervertrag für den Ehemann der Journalistin seinen Anfang.

Innerhalb weniger Wochen verlor Patricia Schlesinger ihre Ämter, ihren Job und ihren Ruf. Die Affäre gilt als größter Skandal in der Geschichte der ARD. Im Zentrum steht die Frage, wie Gelder des Senders vergeben und kontrolliert wurden.

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Patricia Schlesinger muss sich wegen Untreue verantworten

Dem Verfahren liegt der Vorwurf der Untreue in 26 Fällen zugrunde. Der mutmaßliche Gesamtschaden wird mit mehr als 1,7 Millionen Euro beziffert. Bis zu einem Urteil gilt Patricia Schlesinger als Angeklagte.

Im Prozess geht es unter anderem um mehr als 900.000 Euro an variablen Vergütungen. Davon soll Patricia Schlesinger selbst 223.722 Euro erhalten haben. Diese Summe ist zentral für die Frage, wie die Zahlungen zustande kamen.

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Dokumente und ein interner Mitschnitt zeigen nach den vorliegenden Angaben, wie Patricia Schlesinger auf die Vorwürfe reagierte. Diese Quellen gehören zu den wichtigsten Bausteinen, aus denen sich das Bild des Falls zusammensetzt.

Beratervertrag, Dienstwagen und Umbauten im Detail

Der Beratervertrag für den Ehemann von Patricia Schlesinger markiert den Ausgangspunkt der Affäre. Er wurde im Sommer 2022 bekannt und entwickelte sich rasch zum Kern der Kritik am Führungsstil in der RBB-Spitze.

Weitere Details betrafen einen Luxus-Audi mit Massagesitzen sowie teure Umbauten in dem Büro der Intendantin. Auch Dinner auf Senderkosten wurden öffentlich thematisiert, was die Frage nach der Kontrolle von Ausgaben verschärfte.

Kritisiert wurde zudem das Bonussystem beim Sender, das als wenig transparent gilt. Gerade die variablen Vergütungen bilden deshalb einen Schwerpunkt der Vorwürfe im laufenden Verfahren.

Schlesingers Haltung und die Unschuldsvermutung

Patricia Schlesinger bestreitet die Vorwürfe der Anklage. Für sie gilt die Unschuldsvermutung, solange kein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

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Die Unschuldsvermutung bedeutet, dass ein Beschuldigter bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung als nicht schuldig gilt. Die genannten Summen und Vorgänge sind deshalb bislang Vorwürfe und keine gerichtlich festgestellten Tatsachen.

Die vollständige Chronologie des Falls und weitere Hintergründe sind laut dem Quelltext nur im kostenpflichtigen Angebot BILDplus abrufbar. Die öffentlich zugänglichen Angaben beschränken sich daher auf die genannten Eckdaten.

Folgen für die ARD und den Prozess

Für die ARD hat der Fall weitreichende Folgen, weil Patricia Schlesinger als ARD-Vorsitzende an der Spitze des Senderverbunds stand. Der Vertrauensverlust betrifft damit nicht nur den RBB, sondern die gesamte Gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Sender.

Für Beitragszahler steht vor allem die Frage im Raum, ob Gelder des Senders ordnungsgemäß verwendet wurden. Die Angaben zu Bonuszahlungen und Dienstleistungen liefern dafür den Kern der Debatte.

Einen konkreten Termin für ein Urteil nennen die vorliegenden Angaben nicht. Der Prozess um Untreue in 26 Fällen wird vor Gericht fortgeführt, und die Entscheidung bleibt offen.