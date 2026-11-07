Ex-Unterstenerminister Patrick Graichen gibt zu, dass deutsche AKWs 2023 günstigen Strom geliefert hätten. Trotzdem lehnt er die Technik aufgrund von Sicherheitsrisiken ab.

Der frühere Staatssekretär Patrick Graichen hat in einer kontroversen Aussage die Effizienz des deutschen Atomkraftausstigs in Frage gestellt. Der ehemalige Architekt der Energiepolitik von Wirtschaftsminister Robert Habeck räumte bei einer Konferenz der Denkfabrik R21 in Berlin ein, dass die abgeschalteten Kernkraftwerke im Jahr 2023 noch mehr Strom zu relativ günstigen Grenzkosten geliefert hätten. Diese admission löst bei Beobachtern der Energiewende Überraschung aus, da Graichen lange als feste Größe in der Anti-Atomkraft-Politik der Grünen galt.

Graichen zur Rolle bei der Atomabschaltung

Patrick Graichen übte eine zentrale Funktion im Ressort aus, als im April 2023 die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gingen. Der Beschluss für den endgültigen Ausstieg wurde jedoch bereits viel früher gefasst. Bereits unter Altkanzlerin Angela Merkel wurde 2011 der Grundsatz für den Atomausstieg beschlossen. Trotz dieser langjährigen Geschichte der Politikänderung steht Graichen nun mit seiner kritischen Bewertung der tatsächlichen Betriebskosten im Fokus der öffentlichen Debatte.

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Eingeständnis zu Kosten und Grenzkosten

Auf die direkte Frage des FAZ-Wirtschaftskorrespondenten Christian Geinitz, ob der Ausstieg ein Fehler gewesen sei, reagierte Patrick Graichen zunächst lächelnd. Er wies darauf hin, dass von ihm jetzt ein Ja erwartet werde, dieses aber nicht geben werde. Im direkten Anschluss folgte jedoch das bemerkenswerte Eingeständnis zur Wirtschaftlichkeit. Er erklärte, dass Deutschland im Jahr 2023 deutlich mehr Strom zu relativ günstigen Grenzkosten gehabt hätte, wenn die Anlagen weiter betrieben worden wären. Dieses Faktum wurde von ihm als unverzichtbare wirtschaftliche Wahrheit anerkannt.

Bleibende Ablehnung aufgrund von Sicherheitsrisiken

Trotz der wirtschaftlichen Argumente für den Weiterbetrieb ändert die Erkenntnis nichts an der grundsätzlichen Ablehnung der Kernkraft durch Patrick Graichen. Der 54-jährige Grüne betonte, dass das Risiko eines schweren Atomunfalls weiterhin zu hoch für ihn sei. Die Einschätzung wurde durch den Ukraine-Krieg noch bestärkt. Aktuell ist Patrick Graichen für den staatlichen ukrainischen Stromnetzbetreiber Ukrenergo tätig, was seine aktuelle Perspektive auf Energieinfrastruktur und Sicherheit unterstreicht.

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Kontext und politische Reaktionen

Die Debatte wird durch historische und politische Hintergründe der Grünen-Partei geprägt. Die Partei ging einst aus der Anti-Atomkraft-Bewegung der 1970er Jahre hervor, was die innere Spannung in dieser aktuellen Frage erklärt. Andere Stimmen, wie die von Wendland, plädieren stattdessen dafür, stillgelegte Anlagen zu reaktivieren und sogar neue Kernkraftwerke in Deutschland zu errichten. Dies steht im Kontrast zur offiziellen Position, die oft mit einer gewissen "Identitätspolitik" in Verbindung gebracht wird, die nun hinterfragt wird.

Sicherheitsdiskurs und technologische Einschätzung

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Diskussion um die Sicherheitstechnologie. Es gibtPositionen, die behaupten, die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Unfall mit Austritt von Radioaktivität sei für alle praktischen Anwendungen hinreichend nahe bei null. Dies gelte selbst im Falle von Flugzeugabstürzen oder terroristischen Angriffen. Auf BILD-Anfrage wirft Patrick Graichen, Robert Habeck und Angela Merkel vor, durch ihre Politik diese Risiken falsch gewichtet zu haben. Die Spannung zwischen ökonomischer Rationalität und politischer Ideologie bleibt somit bestehen.