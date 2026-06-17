Patrick Groetzki wechselt in die Geschäftsstelle der Rhein-Neckar Löwen

Patrick Groetzki beendet seine aktive Handballkarriere und übernimmt bei den Rhein-Neckar Löwen eine neue Rolle in der Geschäftsstelle. Er wird sich um Digitalisierungsprojekte kümmern und ein CRM-System einführen.

Patrick Groetzki , der langjährige Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen , wechselt nach 19 Jahren auf dem Spielfeld in die Geschäftsstelle des Vereins. Der 35-Jährige wird sich dort künftig federführend um Digitalisierung sprojekte kümmern und ein neues CRM-System einführen.

In einem Interview auf der vereinseigenen Homepage spricht er über seine neue Rolle, die Herausforderungen und seine Vorfreude auf mehr Freizeit. Groetzki betont, dass er froh sei, den Löwen in der Geschäftsstelle weiterhin dienen zu können. Er freue sich darauf, die Seiten zu wechseln und neue Aufgaben zu übernehmen. Seine primäre Aufgabe werde die Einführung und Implementierung eines CRM-Systems sein, einer zentralen Datenbank für alle kundenbezogenen Informationen, die Daten aus Marketing, Vertrieb und Kundenservice zusammenführt.

Dies sei eine große und spannende Herausforderung, da er dadurch mit fast allen Abteilungen in Kontakt komme und Einblicke in alle Bereiche des Vereins erhalte. Er müsse die Arbeit und Abläufe in jedem Bereich verstehen, was das Projekt besonders cool mache.

Darüber hinaus werde er sich mit Themen wie Lizenzierung und Finanzen auseinandersetzen. Diese Aufgaben würden das kommende Jahr prägen und viel Zeit in Anspruch nehmen. Am 6. Juli will Groetzki seine neue Tätigkeit aufnehmen.

Er sagt: Ich freue mich darauf, auf einer anderen Seite für die Löwen zu arbeiten und den Club auf diese Weise weiter voranbringen zu können. 19 Jahre auf dem Spielfeld, wo ich versucht habe, immer alles zu geben, liegen hinter mir. Jetzt werde ich mit dem gleichen Einsatz versuchen, auf der anderen Seite 100 Prozent für die Löwen zu geben. Neue Dinge kennenzulernen und als Person zu wachsen.

Ein weiterer Vorteil des Karriereendes sei die gewonnene Freizeit: Er freue sich darauf, mehr Zeit zum Skifahren zu haben, was als aktiver Sportler immer schwierig gewesen sei. Das werde er nun voll und ganz auskosten. Der Wechsel von der aktiven Karriere in die Verwaltung ist ein bedeutender Schritt für Groetzki, der beim Verein eine neue Ära einläutet.

Die Löwen wiederum gewinnen einen erfahrenen Mitarbeiter, der den Verein in- und auswendig kennt und sich mit vollem Einsatz für die Digitalisierung einsetzen wird. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich der Ex-Profi in seiner neuen Rolle schlägt und welche Impulse er setzen kann





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