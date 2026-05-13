Patrick Hinze wechselt von RSV Eintracht zu Hertha 03 Zehlendorf. Der Trainer unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre und wird von der Regionalliga zu der Regionalliga Nordost wechseln. Hinein kommt auch sein Co-Trainer Jorg Miekley mit

Das ist schon ziemlich krass. Ein gerade abgestiegener Klub mopst einem gerade aufgestiegenen Klub den Trainer. So ist es gerade in der Regionalliga Nordost passiert.

Hertha 03 Zehlendorf, bereits feststehender Absteiger aus der 4. Liga, präsentierte mit Patrick Hinze seinen neuen Cheftrainer. Er kommt vom RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf und unterschreibt bei Hertha 03 einen Vertrag über drei Jahre. Mit dem RSV war Hinze aber gerade in die 4.

Liga aufgestiegen. Warum macht man das dann? Etwas Fühball-Romantik ist zumindest dabei





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