Der frühere Schiedsrichter Patrick Ittrich äußert sich kritisch zu den neuen Regeln für die WM 2026. Trotz Zeitvorgaben und erweitertem VAR bleibe die Nettospielzeit niedrig und die Anwendung des Videobeweises fehleranfällig. Insbesondere ein Vorfall Paraguay gegen USA offenbare Prozessmängel.

Der frühere DFB-Schiedsrichter Patrick Ittrich äußert sich kritisch zu den zur WM 2026 eingeführten Regeländerungen , insbesondere hinsichtlich der Nettospielzeit und der Anwendung des Videobeweises. Er weist darauf hin, dass die Nettospielzeit in einigen Partien bei etwa 51 bis 55 Minuten lag, während man eigentlich Richtung 60 oder 63 Minuten anstrebe.

Bisher seien die Maßnahmen jedoch wirkungslos. Zu den Neuerungen gehören ein überarbeitetes Regelwerk mit harten Strafen gegen Unsportlichkeit, erweiterte Kompetenzen für den VAR und klare Zeitvorgaben wie Countdowns bei Standards und Spielerwechseln, um Spielverzögerungen zu vermeiden. Ittrich bezieht sich auf einen konkreten Vorfall bei einem Spiel Paraguay gegen USA, bei dem Schiedsrichter Danny Makkelie zunächst auf Foul entschied, dann aber durch den VAR den Hinweis erhielt, dass es sich um eine Schwalbe handelte.

Makkelie nahm den Freistoß zurück, zeigte dem paraguayischen Stürmer Miguel Ángel Almirón die Gelbe Karte wegen Schwalbe und gab den USA den Freistoß. Ittrich sieht hier einen Prozessfehler, weil die Überprüfung erst nach der Spielfortsetzung erfolgte. Nach dem VAR-Protokoll müsse die Überprüfung eigentlich vor der Spielfortsetzung stattfinden.

Zudem stellt sich die Frage, ob die Regeländerung vom 28. Februar zu "Mistaken Identity" - die ursprünglich nur den falschen Spieler betraf - nun auch auf das Team und auf die Art der Aktion ausgeweitet wurde. Ittrich bezweifelt, dass die Erweiterung auch für Aktionen wie Schwalben gilt. Der Experte kritisiert außerdem, dass nach einer Spielfortsetzung normalerweise keine VAR-Intervention mehr möglich sei.

In diesem Fall habe der Video-Assistent erst nach der Ausführung des Freistoßes eingegriffen, was einen klaren Verstoß gegen die etablierten Prozesse darstelle. Die mangelnde Klarheit in der Regelauslegung und die inkonsistente Anwendung führten zu Verwirrung und untergruben die Glaubwürdigkeit der neuen Maßnahmen. Ittrich fordert daher von der FIFA eine eindeutige Stellungnahme, wie die Erweiterung von "Mistaken Identity" genau zu verstehen ist und ob solche nachträglichen Korrekturen zulässig sind.

Ohne entsprechende Klarheit bleiben die Neuerungen wirkungslos und das Spiel bleibt von Unsportlichkeit bedroht, während die angestrebte Erhöhung der Nettospielzeit weiterhin ausbleibt





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