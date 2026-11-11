Patrick Mahomes und Brittany erwarten viertes Kind

Kansas City Chiefs Star Patrick Mahomes und seine Frau Brittany freuen sich auf ihr viertes gemeinsames Kind. Die Familie wächst am 10. November offiziell um ein weiteres Mitglied.

Der NFL-Superstar Patrick Mahomes und seine Ehefrau Brittany Mahomes bereichern ihre bereits große Familie um ein neues Mitglied. Das Paar gab die Schwangerschaft am 10. November öffentlich bekannt und teilte diese freudige Nachricht über ihren Instagram-Account mit der Welt.

Offizielle Bekanntgabe der Schwangerschaft

Zum gemeinsamen Beitrag veröffentlichten Patrick und Brittany Mahomes einen emotionalen Text, in dem sie schrieben: Ein weiterer Segen Gottes. Und dann waren wir zu sechst. Begleitet wurde die Ankündigung von einer Serie von Fotos, die die Familie an einem Sandstrand zeigten. Auf den Bildern sind die Eltern gemeinsam mit ihren drei现有 Kindern Sterling Skye, Bronze und Golden Raye zu sehen. Besonders berührend ist das letzte Foto der Reihe, auf dem alle Familienmitglieder ihre Hände auf Brittanys Babybauch legen, während sie glücklich in die Kamera lächelt.

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Familiengeschichte und Namensgebung

Die Beziehung zwischen Patrick und Brittany Mahomes reicht weit zurück, da die beiden sich bereits aus ihrer Schulzeit kennen. Die Freude über das erste gemeinsame Kind folgte kurz nach Patricks erstem Super-Bowl-Titel im Jahr 2020. Im Februar 2021 kam ihre Tochter Sterling Skye zur Welt. Im November 2022 machte Sohn Patrick Bronze Lavon Mahomes III das Familienglück komplett. Im Januar 2025 folgte mit der einjährigen Tochter Golden Raye das dritte Kind. Bei der Namenswahl halten die Eltern an ihrer besonderen Linie fest, da sich die Namen ihrer Kinder stets an edlen Metallen orientieren.

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Prioritäten zwischen Karriere und Familie

Trotz seiner herausragenden Karriere als Star-Quarterback der Kansas City Chiefs legt Patrick Mahomes großen Wert auf sein Privatleben. Er betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass er seinen Kindern alle Grundlagen beibringen möchte. In einem Interview sagte er, dass er ihnen alles zeigen wolle, was sie lernen möchten. Gleichzeitig sei es ihm wichtig, dass die Kinder selbst entscheiden dürfen, welchen Weg sie einschlagen wollen, ohne dass externe Erwartungen den Prozess dominieren.

Erste Schritte des Sohnes Bronze

Bereits bei einer Pressekonferenz am 14. Oktober deutete Patrick Mahomes an, dass sein Sohn Bronze möglicherweise in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte. Der dreijährige Junge zeigt bereits großes Interesse am American Football. Patrick erklärte, dass Bronze inzwischen großen Spaß daran habe, das Spiel mit Körperkontakt zu Hause auszuleben. Diese frühen Erfahrungen könnten darauf hindeuten, dass der sportliche Ehrgeiz der Familie bereits Generationen übergreifend verankert ist.