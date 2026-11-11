Patrick Mahomes und seine Frau Brittany erwarten viertes Kind

Die Superstar-Eheleute haben auf Instagram ihre freudige Nachricht geteilt. Nachdem sie bereits drei Kinder haben, wird das Paar bald zu siebt.

Das Ehepaar von NFL -Star Patrick Mahomes und seiner Frau Brittany Mahomes freut sich auf die Geburt ihres vierten Kind es. Die Unternehmerin trug während des letzten Spiels der Kansas City Chiefs gegen die New York Jets einen langen Mantel, in dem sie ihr Baby versteckte.

Die Neuigkeit wurde auf Instagram von den beiden geteilt und die Fans sind begeistert. "Ein weiterer Segen Gottes. Und dann waren wir zu sechst", schrieb das Paar unter der gemeinsamen Beitragsfotoserie.

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Das Paar aus Kansas City

Patrick Mahomes und Brittany kennen sich seit ihrer Schulzeit. Im Februar 2021 kam ihre Tochter Sterling zur Welt, gefolgt von Sohn Bronze im November 2022. Im Januar 2025 erhielten sie ihre dritte Tochter Golden Raye.

Ein kurioser Umstand: Immer wenn Brittany während einer Saison schwanger war, erreichten die Chiefs den Super Bowl.

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Das Familienleben ist wichtig

Patrick Mahomes legt großen Wert auf sein Familienleben. In der Sendung "Football in America" gab er 2022 an, dass er seinen Kindern alle Grundlagen beibringen und ihnen alles zeigen möchte, was sie lernen möchten.

Der Quarterback betonte außerdem, dass seine Kinder selbst entscheiden sollen, welchen Weg sie einschlagen möchten.

Die Neuigkeit über die Schwangerschaft

Die Neuigkeit über die Schwangerschaft von Patrick Mahomes und seiner Frau Brittany hat die Fans begeistert. "Ich werde meinem Sohn und meinerTochter alle Grundlagen beibringen und ihnen alles zeigen, was sie lernen möchten", sagte er bei der Bekanntgabe der Geburt von Sohn Bronze.