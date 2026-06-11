Patrick Mahomes verlängert seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs bis 2033

Superstar Patrick Mahomes (30) hat seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs verlängert. Der neue Vertrag soll durchschnittlich 64 Millionen Dollar (rund 55 Mio. Euro) pro Jahr einbringen – ein NFL-Rekord. Bis zur Saison 2033 hat Mahomes einen Gesamtwert von 504,75 Millionen US-Dollar (rund 437 Millionen Euro).

Superstar Patrick Mahomes (30) hat seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs verlängert. Dabei kann er sich auf ein Rekord-Gehalt freuen. Übereinstimmenden Berichten zufolge verlängert sich Mahomess Vertrag um zwei Jahre bis 2033.

In der Nacht auf Donnerstag gab der Klub die Verlängerung bekannt und schrieb bei X: Er ist unser QB1, und ihr kriegt ihn nicht. Daraufhin posteten sie weitere Nachrichten mit Rückblicken und Jubel-Szenen der vergangenen Jahre, außerdem einen glücklichen Mahomes im roten Hemd bei der Vertragsunterzeichnung. Clark Hunt, Vorsitzender und CEO der Chiefs, erklärt dazu: Patrick hat sich im letzten Jahrzehnt zu einer der legendärsten und beliebtesten Sportfiguren aller Zeiten entwickelt.

Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Team fünfmal im Super Bowl stand und drei Meisterschaften gewann. Und weiter: Patrick ist ein Ausnahmetalent und ein herausragender Mensch, und ich freue mich sehr, dass er unser Team auch in Zukunft führen wird. Mahomes spielt seit 2017 bei den Kansas City Chiefs.

Mit ihnen stand er 2020, 2021, 2023, 2024 sowie 2025 im Finale der Foto: Brian Snyder/REUTERS General Manager Brett Veach nach dem Deal: Ein großartiger Tag für die Chiefs, Patrick und eigentlich für das gesamte Chiefs-Königreich. Das ist ein Meilenstein-Deal für einen Ausnahmespieler. Patrick hat sich zu einem der erfolgreichsten Quarterbacks aller Zeiten entwickelt und darüber hinaus die Kultur in unserem Stadion verändert und uns in die erfolgreichste Ära unserer Franchise-Geschichte geführt.

Unglaublich: Der neue Vertrag soll durchschnittlich 64 Millionen Dollar (rund 55 Mio. Euro) pro Jahr einbringen – ein NFL-Rekord. Damit zieht er wieder an Dak Prescott vorbei, der bei den Dallas Cowboys 60 Millionen US-Dollar (rund 52 Mio. Euro) verdient.

Bis zur Saison 2033 hat Mahomes einen Gesamtwert von 504,75 Millionen US-Dollar (rund 437 Millionen Euro)





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