Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren in Los Angeles gestorben. Wir blicken auf seine acht größten Rollen zurück, darunter Picard, Professor X und mehr.

Am 28. Oktober 2026 ging eine Ära zu Ende: Patrick Stewart verstarb im Alter von 86 Jahren in Los Angeles. Wie seine Sprecherin bestätigte, trat der Tod nach einer Alzheimer-Erkrankung ein. Der Schauspieler verließ diese Welt im engen Kreis seiner Familie und vertrauter Freunde. Seine Karriere prägte die Popkultur auf unvergleichliche Weise.

Star Trek und Picard als Kultfigur

Die wohl ikonischste Rolle seiner Laufbahn spielte Stewart als Kommandeur Jean-Luc Picard. Mit dieser Figur erlangte er weltweiten Ruhm und wurde zu einem festen Begriff in Film und Fernsehen. Seit 1987 übernahm er das Kommando über die USS Enterprise NCC-1701-D. Nach zahlreichen Spielfilmen und Serienauftritten folgte 2002 eine weitere wichtige Besetzung. Die Popularität dieser Figur führte jedoch auch zu Einschränkungen. Stewart fühlte sich durch Picard auf der Leinwand stark festgelegt.

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Professor X und X-Men im Film

Ein weiterer Meilenstein war die Besetzung als Professor Charles Xavier in den X-Men-Filmen. Stewart übernahm die Rolle des mutierten Lehrers und Führers der X-Men. Es folgten drei direkte Fortsetzungen sowie drei weitere Filme mit Fokus auf Wolverine. Im Jahr 2017 verabschiedete sich der Schauspieler offiziell von dieser Figur. Viele sahen dies als endgültigen Abschied vom Rollenfach.

Überraschendes Comeback im Dezember 2026

Doch die Verabschiedung war nur von kurzer Dauer. Bereits im Dezember 2026 kehrte Stewart für einen neuen Film zurück. Die Details zur Handlung blieben zunächst im Verborgenen. Fans reagierten mit großer Begeisterung auf diese unerwartete Rückkehr. Es zeigte sich, dass Stewart weiterhin großes Interesse an diesen ikonischen Charakteren fand.

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Frühe Rollen und Excalibur

Bereits vor seinem großen Durchbruch hinterließ Stewart Spuren im Kino. In dem Kultfilm Excalibur, der weit vor seiner Picard-Ära entstand, spielte er den Stallmeister Wilkins. Diese kleine Rolle blieb den Zuschauern besonders in der weihnachtlichen Betrachtung des Films in Erinnerung. Darüber hinaus war er bereits seit 14 Jahren Mitglied der Royal Shakespeare Company. Excalibur markierte jedoch den offiziellen Start seiner Karriere vor der Kamera. Hier konnte er sein tiefgreifendes Bühnentalent auch im Film zeigen.

The Lion in Winter und Hamlet

Im Jahr 1999 übernahm er die Hauptrolle des Ebenezer Scrooge in einer Fernsehverfilmung. Diese Adaption der Charles-Dickens-Novelle gilt als sehr werkgetreu. Kritiker lobten seine Darstellung als facettenreich und stark. Später kehrte er in historische Gefilde zurück. In John Boormanns Fantasy-Epos übernahm er die Rolle des Königs Leondegrance. Seine schauspielerische Bandbreite wurde auch im Jahr 2009 gewürdigt. In einer hochgelobten Adaption von Hamlet spielte er König Claudius und den Geist. Für diese kalt kalkulierende Doppelrolle erhielt er den Laurence Olivier Award.

Stimme in Anime und Dune

Nicht nur im Live-Action-Bereich war er erfolgreich. Stewart fand auch Zugang zur Welt des Animes. In Hayao Miyazakis Meisterwerk lieh er im Jahr 2005 der englischen Synchronisation von Lord Yupa seine Stimme. Der Film wurde von Disney produziert und herausgebracht. Eine weitere interessante Episode findet sich in der Geschichte von Dune. Bereits 1984 gab es eine Adaption von Frank Herberts Roman. Stewart spielte darin Gurney Halleck, den loyalen Waffenmeister. Regisseur David Lynch hatte ihn offenbar versehentlich besetzt. Ein anderer Schauspieler mit gleichem Namen war gemeint. Da die Dreharbeiten dringend voranschreiten mussten, gab es keine Zeit für Korrekturen. So entstand ein weiteres unvergessliches Kino-Erlebnis.