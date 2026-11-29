Bayer Leverkusen und Patrik Schick feiern Meilensteine: 100. Pflichttreffer und schnellster Spieler mit 10 Saisontoren. Analyse des Erfolgs.

Patrik Schick hat am Wochenende eine historische Schallmauer durchbrochen und seinen Platz in der Bundesliga -Geschichte gefestigt. Beim Sieg von Bayer Leverkusen bei Borussia Dortmund mit dem Endstand von 2:1 erzielte der 30-jährige Tscheche den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Dies markiert seinen 100. Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse, eine Quote, die nur wenige Spieler in der langen Historie des Wettbewerbs erreichen können.

Schick etabliert neuen Bundesliga-Rekord

Die Leistung von Patrik Schick ist nicht nur durch das Hunderter-Tor gekennzeichnet, sondern auch durch eine außergewöhnliche Torquote in der laufenden Saison. Nach elf Spieltagen hat der Stürmer bereits zehn Treffer erzielt. Dieser Wert stellt einen neuen Klubrekord für Bayer Leverkusen dar, da noch kein anderer Spieler so früh in der Saison die zweistellige Zahl der Treffer erreicht hat. Insgesamt verbucht Schick in allen laufenden Wettbewerben der aktuellen Saison 14 Tore in lediglich 18 Einsätzen.

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Carles Martinez lobt Vorbildfunktion des Stürmers

Bayer-Trainer Carles Martinez, der 42 Jahre alt ist, äußerte sich im Anschluss an das Spiel begeistert über die Entwicklung seines Vizekapitäns. Martinez verteilte an Schick ein Extralob und betonte, dass 100 Tore in der Bundesliga eine enorme Leistung darstellen. Er erzählte, dass er mit Schick scherzweise angemerkt habe, dieser könne durchaus auch 200 Tore in seiner Karriere schießen. Der Trainer hob hervor, dass Patrik Schick ein echtes Vorbild für das Team sei und es für die Mannschaft einfacher werde, wenn er sich im gegnerischen Strafraum aufhält.

Gemeinsame Freude und Taktik im Angriffsdrittel

Die Feierlichkeiten nach dem Treffer zeigten die enge Verbundenheit im Kader. Patrik Schick jubelte nach seinem Kopfballtreffer zum 1:1, während sein Teamkollege Equi Fernández, der später den Siegtreffer zum 2:1 besorgte, sich freudig mit ihm die Ehre teilte. Die Szene unterstrich die kollektive Stimmung im Kasten von Leverkusen, die maßgeblich zum Erfolg auf dem Westfalenstadion beitrug.

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Schick erklärt dominante Leistung in Dortmund

Patrik Schick leitete die Wende im Spiel bei Borussia Dortmund aktiv mit seinem Kopfballtor ein. Nach dem Abpfiff erklärte der Tscheche, dass er auf dem Platz gespürt habe, wie dominant seine Mannschaft auftrat. Er betonte, dass das Team gezeigt habe, welche Persönlichkeit es besitzt, und verwies darauf, dass es nicht einfach sei, mit dem Ball in Dortmund zu spielen. Am Ende sei der 2:1-Sieg verdient gewesen, da alle Spieler am Tag Volllast gegeben hätten, was sich nun in den Punkten niederschlage.

Kommentar zum Titelkampf und Teamdynamik

Auf die Frage, ob Schick seinen Kollegen für das Torjubiläum eine Runde spendieren müsse, antwortete der 30-Jährige mit Humor. Er kündigte an, dass noch vor der Winterpause etwas organisiert werde. Dabei gab er zu, Bier nicht besonders gerne zu mögen, was für einen Tschechen vielleicht untypisch wirke, aber er werde heute Nacht in Ruhe schlafen können. Mit Blick auf die aktuelle Tabellenkonstellation meinte Schick, dass es an der Spitze sehr interessant zugehe und sich die Lage im Vergleich zu den letzten Jahren verändert habe. Die Mannschaft befinde sich in einer guten Position, werde jedoch nach vorne schauen, anstatt bereits über den Titel zu sprechen.