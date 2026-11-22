Patrik Schick erreicht mit seinem 99. Tor für Bayer Leverkusen den nächsten Klubrekord. Der Tscheche feiert den Sieg gegen Paderborn und blickt auf einen Meilenstein seiner Bundesliga-Laufbahn.

Patrik Schick hat in der laufenden Bundesliga -Saison seinen 99. Treffer für Bayer Leverkusen erzielt und damit einen weiteren bemerkenswerten Klubrekord eingefahren. Beim 4:0-Sieg des Tabellenführers gegen den Aufsteiger SC Paderborn brachte der 30-jährige tschechische Stürmer die Partie entscheidend voran. Mit diesem Erfolg hält er nun die alleinige Bestmarke für die meisten Tore in den ersten zehn Saisonspielen in der Geschichte des Vereins.

Torerfolg bringt Schick Rekordmarke nahe

Der Treffer zum 3:0 markierte den 99. Bundesliga-Erfolg des Angreifers in der Vereinsgeschichte. Dadurch fehlt ihm lediglich noch ein weiterer Treffer, um die symbolische Grenze von 100 Ligatoren zu überschreiten. Diese Entwicklung unterstreicht seine anhaltende Treffsicherheit und seine zentrale Rolle im Offensivspiel von Bayer Leverkusen. Schick zeigt sich in der Rückschau des Spiels stolz auf diese Leistung.

Also read Extrem strittige Szene bei City: Haaland-Tor gegen Leno aberkannt

"Natürlich ist es für mich eine schöne Sache, dass ich diesen Rekord aufstellen konnte. Ich bin sehr stolz und mache hoffentlich so weiter", erklärte Schick im Interview mit dem Sender Sky. Seine Worte verdeutlichen die mentale Stärke, mit der er an die sportlichen Herausforderungen herangeht. Die Konstanz seiner Leistungen macht ihn zu einem unverzichtbaren Element im Kader.

Analyse des Spiels und Selbstkritik

Im Gespräch mit dem Streaming-Dienst DAZN bewertete Schick die Teamleistung als durchweg positiv. "Wir haben wirklich einen guten Job auf dem Platz gemacht. Mit dem Ball, gegen den Ball. Wir haben verdient gewonnen", betonte er. Dennoch zeigte er sich selbstkritisch bezüglich seiner eigenen Statistik. Er verwies darauf, dass das Team noch mehr Tore hätte schießen können, und machte insbesondere sich selbst dafür aus.

Advertisement

Statistisch betrachtet gab Schick insgesamt vier Torschüsse gegen den SC Paderborn ab. Letztlich resultierte aus diesen Aktionen jedoch nur ein einziger Treffer. Dieser Treffer fiel nach einer Vorlage von Nathan Tella, der in diesem Kontext mit 27 Jahren seine assistierende Rolle bestätigte. Schick kommentierte diesen Aspekt mit den Worten: "Ich bin zufrieden, dass ich ein einfaches Tor gemacht habe, aber ich hätte mehr Tore machen können."

Trainingsdisziplin als Erfolgsfaktor

Bayer Leverkusen Trainer Carles Martínez, der seinen Vizekapitän nach dem Spiel lobte, führte die hohe Leistung auf die exzellente Arbeitsmoral des Stürmers zurück. "Ich bekomme jede Woche dieselbe Frage gestellt, aber Patrik hat es verdient", sagte der 42-jährige spanische Coach. Er hob hervor, dass Schick auch nach der regulären Spielzeit weiter ambitioniert war.

Laut Martínez beschloss der Tscheche, während der viertrainingsfreien Tage in der Länderspielpause nicht zu reisen. Dies geschah, um sich zu erholen, da er sich in der vorherigen Woche müde fühlte, aber dennoch in bestmöglicher Form sein wollte. Martínez lobte ihn als "perfekten Anführer", der morgens immer der Erste im Club sei.

Zukünftige Perspektiven und Ambitionen

Die Verbindung aus technischer Fähigkeit, taktischem Verständnis und extremer Disziplin macht Schick zu einer so starken Größe. Martínez betonte, dass er weiß, wie lange der Spieler noch aktiv sein wollte, da er ein geborener Wettkämpfer ist. Viele kleine Details tragen zu seiner aktuellen Stärke bei.

Advertisement

Die Kombination aus individueller Exzellenz und Teamerfolg zeigt sich im aktuellen Tabellenstand und den historischen Statistiken. Mit Blick auf die verbleibenden Spiele der Hinrunde steht die 100. Tor-Marke zum Greifen nahe. Die Fans und das Management von Bayer Leverkusen beobachten die Entwicklung des Tschechen mit großer Aufmerksamkeit, da er kontinuierlich neue Maßstäbe in der Bundesliga setzt.