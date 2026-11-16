Patrik Schick steht vor 100. Bundesliga-Tor und Konkurrent von Harry Kane

Bayer Leverkusens Starstürmer Patrik Schick kann in Samstagsspiel gegen Paderborn sein 100. Liga-Tor erzielen. Patrick Helmes lobt seine Form und sieht ihn als Torjägerkönig-Kandidaten.

Der tschechische Stürmer Patrik Schick steht kurz davor, eine historische Schwelle in der deutschen Bundesliga zu durchbrechen. Bisher hat der 30-Jährige in insgesamt 180 Ligaspielen 98 Treffer erzielt. Ein weiterer Schritt genügt, um die Marke von 100 Bundesliga toren zu knacken. Damit würde er der 58. Spieler in der Ligageschichte werden, der dieses bemerkenswerte quantitatives Meilenstein erreicht hat.

Schick erreicht 100 Tore am Samstag gegen Paderborn

Die Gelegenheit dafür bietet sich bereits am kommenden Samstag zur Spielzeit von 15:30 Uhr. Bayer Leverkusen trifft in der heimischen Arena auf den Aufsteiger SC Paderborn. Sollte Schick in diesem Match mindestens zwei Tore erzielen oder ein bestehendes Tor mitzählen, bricht er die Schallmauer der hundert Treffer. Seine aktuelle Form und die Statistiken aus der laufenden Saison deuten stark darauf hin, dass dieser Meilenstein in diesem Heimspiel gefeiert werden kann.

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Helmes lobt Schicks elegante Spielweise und Nervenstärke

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und heutige TV-Experte Patrick Helmes, der im Jahr 2008/09 ebenfalls für Leverkusen aktiv war, äußert sich hocherfreut über die Leistung des Kollegen. Helmes betont, dass Schick sich in seiner bestmöglichen Verfassung befindet und mit einer Leichtigkeit über den Platz schwebe. Er kennt nur wenige Stürmer mit einem so eleganten Laufstil. Helmes hebt zudem die Bandbreite der Tore Schicks hervor, die in jeder Spielfase gefährlich sind.

Konkrete Beispiele für diese Klasse liefert Helmes aus der aktuellen Spielzeit. So erinnert er sich an ein technisches außergewöhnliches Volleytor bei der 2:0-Heimsieg gegen RB Leipzig, das Schick rechts im Fallen erzielte. Ebenso zeigt dessen Performance beim 4:0-Sieg im polnischen Posen seine Nervenstärke, da er dort direkt nach seiner Einwechslung zwei Elfmeter eiskalt verwandelte. Nach Ansicht von Helmes ist keiner bei Bayer im Abschluss besser als Patrik Schick.

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Torjägerkampf: Schick liegt dicht hinter Füllkrug und vor Kane

Die aktuelle Torschützenliste der Bundesliga bietet spannende Einblicke in den Kampf um den Goldenen Schuh. Patrik Schick belegt derzeit den zweiten Platz und liegt nur einen Treffer hinter Niclas Füllkrug von Werder Bremen, der 33 Jahre alt ist. Harry Kane, der ebenfalls für Bayer Leverkusen spielt, hat in der Meisterschaft bisher erst vier Tore erzielt. Helmes sieht Schick als den größten direkten Konkurrenten für Kane, vorausgesetzt Schick bleibt fit.

Patrick Helmes analysiert, dass sich das Spiel von Harry Kane mit fortschreitendem Alter gewandelt hat. Der Engländer sei nicht mehr nur der reine Mittelstürmer, sondern oft auch Spielmacher, der sich weit zurückfallen lässt und die Bälle verteilt. Trotz dieser veränderten Rolle lobt Helmes die Weltklasse-Qualitäten Kanes, weist aber darauf hin, dass Schick in der reinen Torquote momentan auf einem sehr guten Weg ist, seinen Vorgänger Helmes selbst zu überholen.

Historischer Startrekord und Helmes' persönlicher Vergleich

Nicht nur die Gesamtzahl der Tore ist beeindruckend, auch der Saisonauftritt ist außergewöhnlich. In den ersten neun Saisonspielen traf Schick achtmal. Das ist genauso oft wie alle Profis des SC Paderborn zusammen. Damit stellt Patrik Schick seinen eigenen Startrekord aus der Saison 2021/22 ein und gleicht die Leistung von Patrick Helmes im Jahr 2008/09 aus.

Blickt Patrick Helmes auf die Unterschiede zwischen sich und seinem jetzigen Mannschaftskollegen, so räumt er ein, dass ihm die Kopfballqualität von Schick fehlte. Er bezeichnete sich selbst als den klassischeren Neuner, war sich aber sicher, dass er an Schicks Höhepunkten in der Luft nicht herangekommen sei. Aktuell sehen die Experten und die Statistik, dass Schick in dieser Form die Chance auf die Torjägerkanone 2027 hat und Harry Kane in der Torschützenliste ablösen könnte.