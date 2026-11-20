New England Patriots Quarterback Drake Maye leidet an einer Wadenbeinfraktur. Er fällt verletzt aus, muss jedoch nicht operiert werden. Details zur Prognose.

Die traurige Gewissheit ist eingetreten: Drake Maye, der Quarterback der New England Patriots, hat sich bei einem NFL-Spiel in München schwer verletzt. Die aktuellen medizinischen Untersuchungen haben bestätigt, dass der 24-Jährige sein rechtes Wadenbein gebrochen hat. Dieser Ausfall trifft die Franchise zur kritischen Zeit, da das Team noch um die Qualifikation für die Playoffs kämpft. Ob Maye noch in der laufenden Saison spielen kann, bleibt aktuell unklar.

Ausfall ohne Operation und weitere Bändersschäden

Eine Entlastung für die medizinischen Verantwortlichen und das Team besteht darin, dass eine Operation des gebrochenen Knochens nicht erforderlich ist. Zusätzlich stellten die Ärzte bei der Detailuntersuchung keine weiteren Schäden an den Bändern des Knies oder der Extremität fest. Diese Fokussierung auf den Knochenbruch allein lässt theoretisch die Möglichkeit offen, dass der Quarterback gegen Ende der Saison wieder zurückkehren könnte, absolute Sicherheit gibt es für diese Prognose jedoch nicht.

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Die Verletzung ereignete sich während des Spiels gegen die Detroit Lions in München. Der Zustand, in dem sich das Team befand, war laut Spielstand bei 10:35 in diesem Abschnitt des Matches noch hoffnungsvoll, doch der weitere Verlauf war für die Patriots vernichtend. Maye wurde bereits beim ersten Offensiv-Drive von der Defensive der Gegner unter Druck gesetzt und schließlich zu Boden gebracht, woraufhin er das Spiel nicht fortsetzen konnte.

Brutale Aktion mit doppelter Verletzung für beide Stars

Die Art der Verletzung traf auch den Angreifer der gegnerischen Mannschaft. Aidan Hutchinson, der Star der Detroit Lions, zog sich bei der Aktion ebenfalls eine schwere Blessere zu. Er erreichte seinen Sack auf Maye, doch als er nach dem gelungenen Tackling in seinem Jubel den Boden berührte, riss ihm das Kreuzband. Hutchinson wird somit für den Rest der Saison ausfallen, was das Geschehen im Münchner Stadion zu einer brutalen Doppelbelastung für beide Star-Spieler machte.

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Nach dem Foul war für die Patriots der Ersatzmann Tommy DeVito verantwortlich für das weitere Quarterback-Spiel. Maye verblieb für weitere diagnostische Schritte zunächst in Deutschland, um die notwendigen bildgebenden Verfahren durchführen zu lassen. Der anfängliche Verdacht auf eine schwere Verletzung des Unterschenkels hat sich somit in die definitive Diagnose einer Fraktur des rechten Wadenbeins verwandelt.

Trainer Mike Vrabel bestätigt Wechsel zu Tommy DeVito

Der Ausfall von Drake Maye trifft die New England Patriots in einer fragilen Phase. Das Team hat nach zehn gespielten Partien eine Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen erreicht und steht damit im Mittelfeld der Liga. Die Playoffs sind für dieses Jahr nur schwer erreichbar geworden, da der Quarterback mit 2330 geworfenen Yards und 18 Touchdowns eine zentrale offensive Rolle einnahm und nun für unbestimmte Zeit fehlt.

Patriots-Trainer Mike Vrabel hat die personelle Umstellung bereits offiziell bestätigt. Tommy DeVito wird die Aufgabe übernehmen, den Angriff des Teams zu leiten, solange Maye pausieren muss. Die offizielle Ankündigung erfolgt nach der aktuellen Bye Week, in der die Mannschaft eine Spielpause einlegt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Offensive unter der Leitung von DeVito entwickeln wird und ob es gelingen kann, die verlorenen Punkte nachzuholen.