Patriots verlieren 10:35 in München: Drake Maye verletzt am Knöchel

Die New England Patriots unterliegen in München den Detroit Lions mit 10:35, Quarterback Drake Maye erleidet eine Knöchelverletzung. Ein Knöchelbruch würde das Saisonende bedeuten.

Für die New England Patriots wurde das Spiel in München zum Horror-Trip. Das Team aus Boston kassierte gegen die Detroit Lions eine 10:35-Niederlage und damit die zweite Klatsche innerhalb von acht Tagen. Zusätzlich verletzte sich Quarterback Drake Maye am Knöchel, was die Lage für die Patriots deutlich verschärft.

Der 24-jährige Maye galt als Hoffnungsträger des Teams und wurde bereits im ersten Drive von Aidan Hutchinson, dem 26 Jahre alten Defensivspieler der Lions, zu Boden gerissen. Während Hutchinson mit seiner Mannschaft nach der Partie ins Flugzeug stieg und dort genauer untersucht werden soll, musste Maye in München zurückbleiben.

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Knöchelverletzung von Drake Maye nach dem Sack

Drake Maye verletzte sich nach einem Sack durch Aidan Hutchinson am Knöchel und musste in München zurückbleiben, während Hutchinson mit den Lions abreiste. Die genaue Diagnose steht noch aus, die Patriots fürchten laut Berichten einen Knöchelbruch.

Patriots-Trainer Mike Vrabel, 51 Jahre alt, äußerte sich in der Greg Hill Show des Radiosenders WEEI zur Situation. Laut Vrabel wird Maye in Kürze wieder nach Boston zurückreisen, das Team wollte zunächst nur sicherstellen, dass alles in Ordnung ist und die Reise sicher gelingen kann. Vrabel erklärte, dass für die Rückreise alles geregelt zu sein scheint, und zeigte sich zuversichtlich, dass Maye bald zurückkehrt.

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Wann Maye wieder auf dem Feld stehen kann, ist dagegen offen. ESPN-Insider Adam Schefter berichtete, dass die Patriots befürchten, Maye habe sich den Knöchel gebrochen. Sollte sich dies bestätigen, wäre die Saison für Maye wohl beendet.

Auswirkungen auf die Patriots und den Quarterback-Wechsel

Ein Saisonaus für Drake Maye würde den Neuaufbau der Patriots empfindlich treffen, da er eine der Schlüsselfiguren dieses Projekts ist. Maye stand inklusive Playoffs 43 Spiele in Folge in der Startformation und liegt damit auf Platz drei der längsten Serien hinter Josh Allen von den Buffalo Bills mit 146 Spielen und Jared Goff von den Detroit Lions mit 82 Spielen.

In München wurde Maye von Tommy DeVito, 28 Jahre alt, vertreten. Die gesamte Offensive der Patriots brachte gegen die Defense der Lions nur 190 Yards Raumgewinn zustande. Trainer Mike Vrabel stellte sich dennoch vor seinen Ersatzmann und verwies auf die begrenzte Spielerfahrung von DeVito in dessen Rolle, betonte aber, dass es keine Dinge gebe, die mit ihm nicht umsetzbar gewesen wären. Laut Vrabel lag der Schlüssel vor allem darin, wie gut alle gemeinsam die Spielzüge ausführten.

Diskussion um den Sack von Aidan Hutchinson

Der Sack von Aidan Hutchinson war nach Ansicht des Regelexperten Mike Pereira kein verbotener Hip Drop. Während der Partie war die Frage aufgekommen, ob der Sack gegen Maye regelwidrig gewesen sei, was Pereira in der Übertragung des US-Senders Fox klar verneinte.

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Auch Mike Vrabel konnte kein Foul erkennen und kommentierte den Vorgang mit den Worten, dass dies einfach Teil des Spiels sei. Damit bleibt die Verletzung von Maye ein Vorgang, der nach Einschätzung der Patriots und des Regelexperten Pereira nicht auf einen Regelverstoß zurückgeht.