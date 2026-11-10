Patriots verlieren Rhamondre Stevenson vor Munich Game gegen Lions

Die New England Patriots fallen vor dem Munich Game gegen Detroit Lions ohne Star-Läufer Rhamondre Stevenson aus. Verletzung zwingt Trainer Mike Vrabel zur Offensive-Umstellung in Deutschland.

Die New England Patriots leiden vor dem wichtigen Munich Game gegen die Detroit Lions an einem massiven Ausfall im Kader. Wie NFL -Insider Ian Rapoport und Adam Schefter berichten, muss das Team auf einen entscheidenden Leistungsträger verzichten, da die Verletzungsgeschichte des Teams weiter anhält. Dies gefährdet die Offensiv-Strategie von Head Coach Mike Vrabel im europäischen Spiel.

Rhamondre Stevenson Knieschaden und Ausfallzeit

Der 27-jährige Running Back Rhamondre Stevenson erlitt ein Problem mit der Plantaris-Sehne an der Rückseite des Knies. Die NFL-Quellen bestätigen, dass für diesen spezifischen Schaden keine Operation erforderlich ist. Stattdessen soll sich Stevenson durch Ruhe und Rehabilitation wieder fit werden. Dennoch wird er den Berichten zufolge in den kommenden Wochen für die Patriots ausfallen und nicht im Kader stehen.

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Verletzungsherkunft und statistische Einordnung

Der Vorfall geschah spät im dritten Viertel eines früheren Spiels, als Stevenson nach einem Catch über sechs Yards zu Boden gerissen wurde. Seit diesem Moment kehrte er nicht mehr aufs Feld zurück. In dieser Saison stand er bei 65 Prozent der Offense-Snaps auf dem Feld und erbrachte konstante Leistungen. Seine Statistik umfasst 399 Rushing Yards bei 102 Läufen sowie zwei Touchdowns.

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Auswirkungen auf die Offensiv-Planung in München

Neben den Laufzahlen fing Stevenson 26 Pässe für 258 Yards und zwei weitere Touchdowns. Head Coach Mike Vrabel hob zuletzt vor allem seine Stärke in der Pass Protection hervor. Diese Fähigkeit ist für den Schutz des Quarterbacks essenziell, was den Verlust von Stevenson für das Munich Game noch gravierender macht. Vrabel wird nun gezwungen sein, seine Taktik anzupassen.

Ergänzende Ausfälle bei den Running Backs

Zusätzlich zu Stevenson hat Running Back TreVeyon Henderson die vergangenen beiden Partien wegen einer Erkrankung verpasst. Diese doppelte Lücke zwingt das Trainerteam, auf weniger erfahrene Spieler zurückzugreifen. Corey Kiner und Lan Larison, die Nummern drei und vier auf der Position, müssen nun die Hauptlast im Laufspiel tragen. Beide verfügen über deutlich weniger Erfahrung als Stevenson, was die Herausforderung für die Offensive erhöht.