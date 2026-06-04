Patriots verpflichten A.J. Brown trotz bekannter degenerativer Knieerkrankung

New England Patriots holen A.J. Brown, einen Top-Receiver, ins Team. Das Management betont, dass die diagnostizierte degenerative Knieerkrankung bereits bekannt war und medizinisch abgeklärt wurde, sodass der Spieler trotz Bedenken unterschreiben konnte.

Die New England Patriots haben den ehemaligen Pro Bowl Wide Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles verpflichtet und damit einen der besten Passfänger der Liga zu ihrem Kader hinzugewonnen.

In der vergangenen Saison stellte Brown in 15 von 17 Spielen 78 Fänge für 1.003 Yards und sieben Touchdowns, was seine außergewöhnliche sportliche Qualität eindrucksvoll belegte. Dennoch hat sich nun eine besorgniserregende medizinische Information ergeben: Brown leidet an einer fortschreitenden degenerativen Knieerkrankung, die seine langfristige Belastbarkeit infrage stellt. Der Executive Vice President für Spielerpersonal, Eliot Wolf, bestätigte gegenüber Yahoo Sports, dass das Team bereits seit mehreren Monaten über die Abnutzungserscheinungen im rechten Knie des Receivers informiert war.

Das medizinische Fachpersonal der Patriots habe die Situation jedoch gründlich geprüft und schließlich ein grünes Licht für die Unterzeichnung gegeben. Wolf betonte, dass Brown während seiner Zeit bei den Eagles nur ein reguläres Saisonspiel wegen einer Knieverletzung versäumt habe und dass die vorhandenen Veränderungen im Knie sei zwar bekannt, aber nicht als akutes Risiko eingestuft worden seien





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