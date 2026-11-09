Pau Cubarsí wird mit dem Golden Boy 2026 als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet

Der Barça-Verteidiger Pau Cubarsí gewinnt den Golden Boy 2026 von Tuttosport. Die Preisverleihung findet am 14. Dezember in Turin statt.

Der Innenverteidiger des FC Barcelona, Pau Cubarsí, ist mit 19 Jahren der beste U21-Spieler Europas. Die italienische Sportzeitung Tuttosport zeichnete den Spanier mit dem Golden Boy 2026 aus. Die offizielle Preisverleihung findet am 14. Dezember in Turin statt, und Cubarsí wird persönlich bei der Gala dabei sein.

Cubarsí setzt sich gegen starke Konkurrenz durch

Der Golden Boy 2026 ging an Pau Cubarsí, der sich gegen hochkarätige Konkurrenz behaupten konnte. Zu den unterlegenen Kandidaten zählten Diomandé und Endrick von Real Madrid, Estevão vom FC Chelsea sowie Zaire-Emery von Paris Saint-Germain.

Also read Golden Boy Award 2025: Lamine Yamal ausgeschlossen, deutsche Nominierte im Blick

Auch Mastantuono vom AC Florenz und Rodrigo Mora von der AS Rom standen auf der Liste. Hinzu kamen die Barça-Kollegen Marc Bernal und Xavi Espart, die ebenfalls nominiert waren. Für den FC Barcelona ist es bereits die fünfte Golden-Boy-Trophäe.

Vor Cubarsí gewannen bereits Lionel Messi im Jahr 2005, Pedri im Jahr 2021 und Gavi im Jahr 2022 diese Auszeichnung. Dass Cubarsí zu den Top-Favoriten zählte, hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet.

Advertisement

Sportliche Erfolge mit Barça und Spanien

Ausschlaggebend für die Auszeichnung waren die herausragenden Leistungen von Pau Cubarsí in der vergangenen Saison. Mit dem FC Barcelona gewann er die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup.

Im vergangenen Sommer holte Cubarsí außerdem mit der spanischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft. Dabei stand er regelmäßig in der Startelf der Spanier.

Individuell wurde der Innenverteidiger ebenfalls ausgezeichnet. Seine Leistungen brachten ihm den Titel als bester Nachwuchsspieler des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko ein. Zudem war er Kandidat für den Ballon d'Or.

So funktioniert die Wahl zum Golden Boy

Der Golden Boy wird durch eine internationale Jury aus 50 Journalisten führender europäischer Medien bestimmt. Diese Jury wählte den Gewinner aus 25 zuvor veröffentlichten Finalisten.

Advertisement

Die Vorauswahl begann bereits Anfang des Jahres. Damals veröffentlichte Tuttosport zunächst eine Liste mit insgesamt 100 Nachwuchsspielern, aus der schließlich die 25 Finalisten hervorgingen.