Paul Bettany verletzt sich bei VisionQuest-Drehtermin im Auge

Paul Bettany erlitt bei den Dreharbeiten zur neuen Marvel-Serie VisionQuest eine schwere Augenverletzung. Marvel musste die platzenden Blutgefäße digital entfernen.

Paul Bettany erlitt während der Dreharbeiten zu seiner neuen Marvel -Serie VisionQuest eine erhebliche körperliche Verletzung. Der 55-jährige Schauspieler musste bei der Darstellung einer intensiven Szene mit einem an seinem Kopf befestigten Gerät so stark schauspielern, dass ihm etwa zehn Blutgefäße im Auge platzten. Diese physische Überanstrengung führte dazu, dass sein Auge für zwei Wochen blutunterlaufen blieb.

Digitale Korrektur der Augenverletzung

Da die Produktion trotz der gesundheitlichen Beeinträchtigung des Hauptdarstellers fortgesetzt werden musste, griff die visuelle Effekte-Abteilung von Marvel auf traditionelle Tricktechnik zurück. Die Produktionsmitglieder waren gezwungen, die sichtbare Verletzung an Paul Bettanys Auge in den späteren Aufnahmen digital zu retuschieren und vollständig zu entfernen. Dies stellt eine ironische Entwicklung dar, da das Studio normalerweise für die Erzeugung spektakulärer computergenerierter Bilder bekannt ist, hier aber die reale Verletzung des Schauspielers nachbearbeiten musste.

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Ursprung der Serie und Figurenkonstellation

Die neue Produktion VisionQuest knüpft direkt an die erfolgreiche vorherige Serie WandaVision an und setzt die Geschichte des Androiden Vision fort. Paul Bettany verkörpert diese Rolle bereits seit dem Jahr 2015, als er erstmals im Film Avengers: Age of Ultron als Vision zu sehen war. Seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Studio Marvel begann jedoch deutlich früher, im Jahr 2008, als er die Stimme des Computerprogramms J.A.R.V.I.S. übernahm. In der aktuellen Serie steht Vision nun erneut vor der Konfrontation mit dem Bösewicht Ultron.

Rolle von James Spader und Überraschungswiedersehen

Eine besondere Neuerung in dieser Produktion ist, dass Ultron erstmals in menschlicher Gestalt auftritt. Die Rolle des Antagonisten Ultron spielt James Spader, der 66-jährige Schauspieler. Spader kehrte damit nach mehr als zehn Jahren zu seiner Marvel-Rolle zurück. Für Paul Bettany war dieses Comeback eine lang gehegte Hoffnung. Bereits kurz nach einer gemeinsamen Szene mit Spader in Age of Ultron äußerte Bettany den Wunsch, mehr gemeinsam mit dem Kollegen zu arbeiten, was sich nun über ein Jahrzehnt später erfüllt hat.

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Kontext zur Rückkehr von James Spader

Die Rückkehr von James Spader in das Marvel-Universum geschah auf unerwartete Weise. Spader berichtete einst dem Studio-Boss Kevin Feige, der 53 Jahre alt ist, dass zwei seiner drei Söhne große Fans der Marvel-Filme seien und er daher etwas für sie tun möchte. Daraus resultierte die Rolle in Age of Ultron im Jahr 2015. Nach dem Dreh zu diesem Film widmete sich Spader zunächst wieder anderen Projekten, darunter einer Fernsehserie. Die Nachricht zur Wiederaufnahme der Rolle kam unerwartet von Terry Matalas, dem 50-jährigen Macher von VisionQuest.

Verfügbarkeit und Produktionsdetails

Die Serie VisionQuest umfasst insgesamt acht Folgen. Alle Episoden werden exklusiv auf der Streaming-Plattform Disney Plus veröffentlicht. Paul Bettany beschreibt seine fast 20-jährige Reise im Marvel-Universum als voller Überraschungen, bei denen er oft nicht vorhersehen konnte, welche Rollen oder Projekte auf ihn zukommen würden. Die intensive Darstellung der Gehirnbeeinflussung durch das Gerät bei den Dreharbeiten diente ihm als Lektion, dass bei der Schauspielerei weniger manchmal mehr ist.