Paul Kompenhans wechselt von TV Hüttenberg zur HSG Wetzlar

Der Mittelfeldspieler Paul Kompenhans verlässt nach seiner Vertragsverlängerung im Januar überraschend den TV Hüttenberg und schließt sich zur neuen Saison der HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga an. Trotz der räumlichen Nähe bedeutet der Wechsel einen großen Schritt für den 23-Jährigen.

Der 23-jährige Profi- Handball spieler Paul Kompenhans wird den Zweitligisten TV Hüttenberg nach Abschluss der laufenden Saison verlassen und zur HSG Wetzlar in die Handball - Bundesliga wechseln. Kompenhans, der im Januar noch seine Vertragsverlängerung in Hüttenberg bis 2028 unterzeichnet hatte, nutzt eine Ausstiegsklausel für den Ligawechsel.

Geschäftsführer Timm Schneider von TV Hüttenberg bestätigt, dass der Spieler von Beginn an transparent kommuniziert habe und man ihm den Schritt in die höhere Liga nicht verwehren wolle. In Wetzlar, nur etwa 14 Kilometer von Hüttenberg entfernt, trifft Kompenhans auf den Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf, der zuvor langjährig bei der MT Melsungen tätig war und den Spieler aus der Jugendzeit kennt. Allendorf äußert großes Vertrauen in Kompenhans' Fähigkeiten und betont die positive Zusammenarbeit mit dem TV Hüttenberg.

Der Spieler selbst zeigt sich begeistert von der neuen Herausforderung, der Buderus Arena und der Mannschaft. Gleichzeitig dankt er den Fans in Hüttenberg für die prägende Zeit und betont, dass der Verein stets einen Platz in seinem Herzen behalten wird. Die Transaktion unterstreicht die regionale Vernetzung im hessischen Handball und den Wunsch eines talentierten Mittelfeldspielers, den nächsten Karriereschritt zu gehen





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