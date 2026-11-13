Paul Krohne holt WM-Ticket für den Grand Slam of Darts in London

Paul Krohne sichert sich nach dramatischem Finale in Hildesheim den Startplatz beim Grand Slam of Darts 2026 in London und qualifiziert sich für den Ally Pally.

Paul Krohne hat sich am Freitagabend den festen Startplatz für die World Darts Championship im Dezember gesichert. Der 26-jährige Dartspieler gewann das spektakuläre Finale der Super League in Hildesheim gegen seinen Landsmann Jan Schmidt. Mit dieser Leistung hat er sich für die Teilnahme am renommierten Grand Slam of Darts qualifiziert.

Dramatische Wende im Finale in Hildesheim

Das Endspiel im Hildesheimer Veranstaltungsort präsentierte sich als ein hochspannendes Duell zwischen zwei deutschen Top-Akteuren. Bis zur zweiten Spielhälfte wirkte der Sieg für Jan Schmidt nahezu unumstößlich. Schmidt dominierte den Anfang des Matches deutlich und baute eine komfortable Führung von 6:0 Legs auf. Viele Beobachter gingen damals bereits von einem schnellen Sieg des Führenden aus.

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Paul Krohne ließ sich jedoch nicht beirren und startete eine beeindruckende Aufholjagd. Durch konstante Darts und eine steigende Trefferquote reduzierte er den Rückstand schrittweise. Er kämpfte sich bis auf den knappen Abstand von 6:6 heran, was das Spiel wieder völlig offen machte und für große Spannung bei den Zuschauern sorgte.

Entscheidender Decider im Ally Pally

Jan Schmidt reagierte auf die wachsende Gefahr und suchte nach Wegen, die Führung zu sichern. Er nutzte eine entscheidende Pause am Barren, was im Dartjargon als Brake bezeichnet wird. Diese Taktik half ihm, kurzzeitig wieder die Oberhand zu gewinnen. Bei einem Zwischenstand von 7:6 stand Schmidt im Leg, doch er konnte den entscheidenden Wurf nicht setzen.

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Das Spiel ging daraufhin in einen zwingenden Decider. In diesem letzten Leg zeigte Paul Krohne seine beste Leistung des Abends. Er warf seine fünfte 180 des gesamten Finals, was die Weichen endgültig auf seinen Sieg stellte. Mit dieser Leistung sicherte er sich den Titelgewinn in der Super League und das damit verbundene Ticket für die nächste große Bühne.

Weiterer Weg nach London im Dezember

Als Gewinner der Super League darf sich Paul Krohne nun auf den Grand Slam of Darts 2026 freuen. Das Turnier findet im Dezember im bekannten Ally Pally in London statt. Die Qualifikation für dieses Event ist eine der prestigeträchtigsten Leistungen im Dartkalender und unterstreicht die aktuelle Formstärke des 26-Jährigen.

Besonderes Merkmal der Super League ist, dass ausschließlich Spieler teilnehmen dürfen, die keine Tour Card besitzen. Diese Einschränkung sorgt regelmäßig für unverhoffte Namen in den Finalrunden und erhöht den Wettbewerbdruck erheblich. Krohne und Schmidt repräsentierten als Deutsche die höchste Ebene dieses spezifischen Wettbewerbs.

Die Ergebnisse der Super League dienen nicht nur der Titelvergabe, sondern sind auch ein wichtiger Indikator für die aktuelle Leistungskurve der Akteure. Der Sieg von Paul Krohne markiert einen deutlichen Meilenstein in seiner Karriere. Er wird seine Erfahrung aus dem Finale nutzen, um sich auf das anstehende Turnier in London vorzubereiten.

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Für die Dart-Gemeinde in Deutschland ist der Auftritt beider Spieler in Hildesheim eine willkommene Bereicherung. Das Match bot zahlreiche Highlights, von der anfänglichen Dominanz Schmidts bis zur finalen Nervenstärke Krohnes. Die Aufmerksamkeit auf den deutschen Dart-Sport bleibt durch solche Ereignisse hoch.

Paul Krohne reist nun mit dem Vertrauen auf seine Fähigkeit, unter Druck zu bestehen, nach London. Die Qualifikation für den Grand Slam of Darts ist ein klarer Beweis für sein Talent. Fans und Experten werden verfolgen, wie er sich auf der internationalen Bühne gegen die Weltelite behauptet.