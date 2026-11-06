Paul Mackenzie in Kenia zu 200 Jahren Haft verurteilt

Paul Mackenzie aus Kenia wurde zu 200 Jahren Haft verurteilt, nachdem Anhänger seiner Hungersekte gestorben waren. Sein Anwalt kündigte Berufung an.

Ein Gericht im kenianischen Mombasa hat den selbsternannten Pastor Paul Mackenzie am Freitag zu 200 Jahren Haft verurteilt. Die Richterin Diana Kavedza Mochache sah es als erwiesen an, dass Mackenzie seine Anhänger zum Fasten bis in den Tod aufgerufen hatte. Die Anhänger sollten sich, so die Anklage, zu Tode hungern, um 'Jesus zu begegnen'.

Der Prozess betraf 191 konkrete Todesfälle, darunter 190 Kinder und ein Erwachsener. Mackenzie war Anführer der Gruppe 'Internationale Kirche der guten Botschaft', die in der Region um die Küstenstadt Malindi aktiv war. Das Verfahren fand in Mombasa statt, der Hafenstadt im Südosten Kenias.

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Hungersekte im Shakahola-Wald: Mechanismus der Todesfälle

Die Gruppe lebte nach Angaben der Anklage auf einer Ranch im Shakahola-Wald nahe Malindi, die Mackenzie leitete. Dort soll der Sektenführer extreme Fastenpraktiken angeordnet haben, die schließlich zum Tod von Menschen führten.

Laut Anklage gab es innerhalb der Gruppe eine 'strukturierte Hierarchie des Todes'. Demnach sollten zuerst Kinder sterben, danach Jugendliche und Frauen, zuletzt die Männer. Die Kinder starben überwiegend an Hunger, wurden aber auch durch Ersticken, Erwürgen und schwere Kopfverletzungen getötet.

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Seit 2023 wurden im Shakahola-Wald mehr als 400 Leichen gefunden. Die Ermittler entdeckten bei ihren Untersuchungen hunderte Massengräber mit verscharrten Leichen. Insgesamt werden 429 Opfer genannt, von denen einige bis heute nicht identifiziert sind.

Urteil der Richterin und Position der Verteidigung

Richterin Diana Kavedza Mochache verhängte am Freitag jeweils 100 Jahre Haft für den Hungertod von 183 Menschen und für die direkte Tötung von acht Menschen. Die Summe ergibt die Gesamtstrafe von 200 Jahren gegen Paul Mackenzie.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Das kenianische Strafgesetzbuch sieht diese Strafe zwar vor, sie wird aber seit 1987 nicht mehr vollstreckt. Mackenzie war bereits im Oktober schuldig gesprochen worden.

Auch 28 Mitangeklagte müssen nach dem Urteil für lange Zeit ins Gefängnis. Der Anwalt von Paul Mackenzie kündigte bereits Berufung gegen das Urteil an.

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Berufung, Identifizierung und offene Fragen im Fall

Mit der angekündigten Berufung kann Paul Mackenzie das Urteil weiter anfechten, bevor es rechtskräftig wird. Der Verlauf des Berufungsverfahrens ist aus den vorliegenden Informationen nicht bekannt.

Der ehemalige Taxifahrer Paul Mackenzie war im April 2023 festgenommen worden, nachdem Menschenrechtsgruppen die Behörden alarmiert hatten. Einige Anhänger konnten noch vor dem Verhungern gerettet werden. Mackenzie war zuvor bereits zweimal festgenommen, aber wieder freigelassen worden.

Für Angehörige bleibt ein wichtiger Punkt offen: Einige der 429 Opfer sind bis heute nicht identifiziert. Die Identifizierung der Toten gehört zu den Aufgaben, die nach dem Urteil weiterhin bestehen.