Paul Rosche: Ingenieur und Seele von BMW Motorsport stirbt

Der legendäre Ingenieur Paul Rosche ist verstorben. Sein Vermächtnis definiert die Erfolgsgeschichte von BMW im Motorsport über vier Jahrzehnte hinweg mit innovativen Motoren und Leidenschaft.

Paul Rosche, der langjährige Ingenieur und prägende Kopf der BMW - Motorsport abteilung, ist in München verstorben. Sein Tod markiert das Ende einer Ära, in der technische Exzellenz und menschliche Wärme untrennbar miteinander verbunden waren. Während seine technischen Errungenschaften die Geschichte des Automobilsports schrieben, bleibt vor allem die Erinnerung an seinen persönlichen Einsatz für den Sport und die Menschen darin bestehen. Seine Botschaft der Hingabe ist dabei längst angekommen und wird nachhallen.

Kerntechnik für die Sportwagen-Identität

Paul Rosche schuf über mehr als vier Jahrzehnte hinweg die technische Basis für das sportliche Image von BMW. Seine bekanntesten Werke umfassen den Turbomotor für die Formel 1, den Formel-2-Motor, der fünf Meisterschaftstitel errang, sowie den Siebervierzylinder für den M3. Zudem war er verantwortlich für den Zwölfzylinder, der beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans siegte, und einen neuerlichen Formel-1-Motor.

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Diese Motoren legten den Grundstock für die Marke BMW im globalen Wettbewerb fest. Eberhard von Kuenheim, der damalige Vorstandsvorsitzende, betonte in Würdigung seiner Arbeit, dass der gesamte Erfolg von BMW im Rennsport maßgeblich auf Rosches persönlichem Verdienst beruhe. Diese Anerkennung unterstreicht die zentrale Rolle des Ingenieurs für die Unternehmensidentität.

Herzblut und Humor als treibende Kräfte

Rosche betrachtete seine Arbeit bei BMW nicht als bloßen Job, sondern als Leidenschaft. Er erwähnte oft, dass er nie den Gedanken hatte, das Unternehmen zu verlassen, da er in Bayern zu Hause war und dort seine Hütte im Gebirge besaß. Trotz seiner professionellen Höchstleistungen blieb er ein gefühlsbetonter Mensch, der seine Aufgaben mit großer Begeisterung erfüllte. Diese Haltung verband ihn eng mit der Rennsport-Community.

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Sein kollegialer Freund Gordon Murray würdigte ihn auf dem letzten Weg im Münchner Nordfriedhof als einen Gentleman und ein Genie. Murray hob hervor, dass Rosches Erbe an Innovationen ein wichtiger Teil der Automobilgeschichte sei. Doch genauso wichtig werde man sich an Pauls Humor und Freundschaft erinnern. Diese persönliche Note definierte seine Karriere ebenso wie seine technischen Spezifikationen.

Ein Mentor für Fahrer und Privatier

Die Elite der Fahrer gehörte zu Rosches engstem Kreis, aber auch Privatfahrer suchten regelmäßig seinen Rat. Viele kehrten mit Erfolg und technischer Unterstützung von ihm zur Strecke zurück. Abseits der Rennstrecke war er immer für einen guten Rat da. Eine Anekdote aus dem Biergarten verdeutlicht seine direkte Art: Als seine zweijährige Tochter beim Plausch unruhig wurde, empfahl er lakonisch, sie an die Frau weiterzugeben. Solche Momente zeigten seine Erdung.

Sein Engagement reichte weit über offizielle Aufgaben hinaus. Als einige Mechaniker, darunter Rainer Dippelhofer und Walter Weitzel, ein Langstreckenrennen am Nürburgring bestreiten wollten, half Rosche bei der Beschaffung eines Motors. Als diese dann jedoch keine Reifen hatten, kontaktierte er Dupasquier, woraufhin ein ganzer Transporter mit feinsten Rennreifen am Ort eintraf. Dies war damals wahrscheinlich das Beste, was auf dem Markt für Tourenwagen verfügbar war.

Erinnerungen an den Nebel und den Teamgeist

Das Rennerlebnis selbst war von Extremen geprägt. Beim besagten Rennen herrschte extrem dichter Nebel am Nürburgring, selbst für erfahrene Eifelkenner kaum vorstellbar. Rainer Dippelhofer übernahm nach Walter Weitzel das Steuer. Nach nur zwei Minuten kehrte er an die Box zurück. Weitzel fragte verwirrt nach dem Grund.

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Dippelhofer gab zur Antwort, er habe sich im Nebel verfahren. Solche Geschichten illustrieren den Teamgeist und die unvergesslichen Momente, die Paul Rosche geprägt haben. Seine Fähigkeit, komplexe Technik mit menschlicher Nähe zu verbinden, macht sein Andenken einzigartig. Er bleibt eine Legende, die durch seine Werke und seine Art die Formel 1 und den Motorsport nachhaltig beeinflusst hat.