Wir zeigen euch, wo ihr in GTA 6 das Auto von Paul Walker aus Fast and the Furious findet.

Paul Walkers Auto aus Fast & Furious hat in GTA 6 eine passende Hommage bekommen: den Maibatsu Penumbra FF, Rockstars Version des Mitsubishi Eclipse aus dem ersten „Fast & Furious“-Film.

Wir zeigen euch, wo ihr den Eclipse-Nachbau findet und wie ihr an ihn herankommt. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. findet ihn auf Vespucci Island ,Ihr habt zwei Möglichkeiten, in die Garage zu gelangen: Brecht entweder die Tür rechts neben dem Garagentor oder direkt das Garagentor auf.und die Pickpistole habt.

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Beides erhaltet ihr automatisch im Storyverlauf. Damit könnt ihr in die Garage einbrechen, ohne den Alarm auszulösen.. Wenn ihr unseren Tipp befolgt und das Fahrzeug erst klaut, nachdem ihr einen Slim Jim und die Pickpistole habt, könnt ihr es ganz einfach an der nächsten „Pay ‚n‘ Spray“-Wertkstatt registrieren.aus. Damit ist er nicht nur eine schöne Erinnerung an „The Fast and the Furious“, sondern auch fahrerisch eine interessante Ergänzung für eure Garage.