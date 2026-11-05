Paul Will trifft auf Robert Wagner: Das Rothaar-Duell in Dresden

Paul Will und Robert Wagner treffen im Zweitliga-Klassenerhalt aufeinander. Die Parallelen der beiden Mittelfeldspieler prägen das Duell.

Wenn Dynamo Dresden am Freitag im entscheidenden Abstiegskampf gegen Greuther Fürth antritt, steht ein historisches Duell im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der 27-jährige Ex-Dresdner Paul Will kehrt als Spieler des Kleeblatts zurück und trifft dabei auf seinen direkten Nachfolger im Mittelfeld von Dynamo Dresden, den 23-jährigen Robert Wagner.

Rothaariges Double mit identischem Spitznamen

Beide Akteure teilen nicht nur die Position auf dem Platz, sondern auch auffällige physische Merkmale und eine gemeinsame Vereinsgeschichte. Paul Will betont in einem Gespräch vor dem Spiel die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen sich und seinem Nachfolger. Beide haben Zeit bei Greuther Fürth verbracht, besitzen rotes Haar, einen ähnlichen Körperbau und teilen dieselbe kämpferische Mentalität. Diese Parallelen führen dazu, dass beide Fußballer denselben Spitznamen tragen.

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Der Vergleich mit dem britischen Popstar Ed Sheeran ist unübersehbar. Während Will seine Haare mittlerweile kürzer geschnitten hat und eher einem Boxerschnitt nahekommt, erinnert Robert Wagner stärker an den Singer-Songwriter. Wagner selbst berichtet, dass Mitglieder der sogenannten Freiburg-Gang um Claudio Kammerknecht ihn während seiner Zeit in Dresden manchmal mit dem Namen Ed angesprochen haben. Dies geschah jedoch meist aus Spaß oder zum Neckereien, wie der aktuelle Fürther Profi erklärt.

Strategische Bedeutung für den Klassenerhalt

Auf sportlicher Ebene ist die Begegnung alles andere als witzig, da Dynamo Dresden als Tabellenletzter unter massivem Druck steht. Paul Will kennt diese Situation aus eigener Erfahrung und weiß um die Brisanz solcher Spiele. Er warnt davor, die Stimmung im Stadion zu unterschätzen, da sie in beide Richtungen ausschlaggebend sein kann. Es liegt in der Verantwortung der Spieler, durch ihr Verhalten die Atmosphäre positiv zu beeinflussen oder zu kippen.

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Will verteidigt zudem die jüngsten taktischen Patzer seiner neuen Mannschaft im Spielaufbau. Er führt an, dass Fehler in dieser Phase unvermeidbar sind und zitiert einen eigenen Vorfall in Osnabrück als Beispiel. Oft werde nur über den einen Misserfolg gesprochen, obwohl derselbe Spieler zwanzigfünf Mal erfolgreich agiert habe. Trotz dieser Schwierigkeiten verweist er darauf, dass die mutige Spielweise der Saison zuvor zum Klassenerhalt geführt hat.

Weiterer Karriereweg nach Winter-Transfer

Sowohl Paul Will als auch Robert Wagner kamen im Winterhalbjahr zu ihren jeweiligen Vereinen und konnten in der Folgezeit den Gang in die Dritte Liga vermeiden. Für Greuther Fürth endete die Saison dramatisch; ein 3:0-Sieg beim Düsseldorfer SC im letzten Spiel reichte zunächst nicht, um den direkten Abstieg zu verhindern. Erst in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen gelang der Rettungssprung nach zwei Spielen.

Die Entscheidung, nach Ablauf der Leihe bei den Stammmannschaften zu bleiben, traf Will direkt nach seiner Genesung von einer Kreuzbandverletzung. Trainer Heiko Vogel hatte ihm blindes Vertrauen entgegengebracht, was Will als Ausdruck hoher Wertschätzung empfand. Diese klare Zusage führte dazu, dass die Vertragsfrage schnell geklärt wurde und Will nun bereit für das Duell gegen seinen ehemaligen Klub ist.