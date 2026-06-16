Nach fast drei Jahren Auszeit trägt Paul Ziegner erneut das Trikot der Lok Leipzig. Der Sport‑Geschäftsführer Toni Wachsmuth erklärt die Entscheidung, die nicht von Herkunft, sondern von Fachkompetenz geprägt ist, und betont den positiven Einfluss auf Ziegners Familienleben.

Fast drei Jahre sind vergangen, seit Paul Ziegner zuletzt am Spielfeldrand stand - damals noch im Trikot des MSV Duisburg. Nach einer intensiven, fast ununterbrochenen Arbeitsphase, in der er sowohl im Training als auch in der Spielvorbereitung immer voll eingespannt war, entschied er sich, eine längere Verschnaufpause einzulegen.

"Es war wirklich lang, das muss ich ehrlich sagen", gibt Ziegner nachdrücklich zu, "auch für mich persönlich. Die Arbeit kostet, wenn man sie mit voller Überzeugung ausführt, enorm viel Kraft. Da wollte ich einfach ein paar Tage, vielleicht Monate, durchatmen - nicht drei Jahre, aber fast das ist jetzt geworden.

" Er betont, dass die Pause ihm zumindest kurzfristig gut getan habe. Trotzdem, so gesteht er mit einem Schmunzeln, habe die vermehrte Zeit zu Hause auch für Spannungen gesorgt: "Es gab Momente, in denen ich meiner Frau auf den Sack ging, weil ich einfach zu viel zu Hause war. Deshalb wurde es Zeit, wieder rauszukommen und etwas Abstand zu gewinnen.

" Damit kam die überraschende Rückkehr zur Lok Leipzig, die nicht nur sportlich, sondern auch privat für ein wenig Frieden im eigenen Haushalt sorgte. Der entscheidende Schritt für Ziegners Rückkehr wurde von Sport‑Geschäftsführer Toni Wachsmuth persönlich eingeleitet. Wachsmuth, selbst ein gebürtiger Neuhaus‑am‑Rennweg‑Einheimischer, erklärte, dass Ziegner die Nachfolge von Jochen Seitz antreten werde.

"Wir haben uns bewusst für Paul entschieden, weil er nicht nur über die nötige Erfahrung, sondern auch über die richtige Einstellung verfügt", betonte Wachsmuth. Auf die Frage, ob sein Geburtsort eine Rolle gespielt habe, reagierte er lachend: "Das ist eher das Thema unserer Eltern, man kann ja nicht viel dafür, wo man geboren wird. Kennt jemand Neuhaus‑am‑Rennweg? Es gibt dort nicht viele Menschen, es ist klein und überschaubar.

Der Geburtsort war definitiv kein Entscheidungskriterium, sonst hätten wir die Auswahl stark eingeschränkt.

" Diese Bemerkung verdeutlicht, dass bei der Besetzung nicht auf Herkunft, sondern auf fachliche Kompetenz und persönliche Passung geachtet wurde. Die Rückkehr von Ziegner wird von den Fans und der Vereinsleitung als Gewinn für die Lok Leipzig gesehen. Nach seiner intensiven Zeit in Duisburg, in der er zahlreiche Stunden mit Training, Analyse und Spielvorbereitung verbrachte, soll er nun mit neuer Energie und frischen Ideen in die Arbeit gehen.

"Wir freuen uns, dass Paul zurück ist und mit uns gemeinsam neue Ziele erreichen will", sagte ein Sprecher des Vereins. Für Ziegner bedeutet dies nicht nur ein beruflicher Neustart, sondern auch die Chance, das Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie wiederherzustellen. Während er sich darauf vorbereitet, seine Aufgaben als Assistenztrainer zu übernehmen, blickt er optimistisch in die Zukunft und hofft, sowohl auf dem Platz als auch zu Hause wieder mehr Harmonie zu finden





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paul Ziegner Lok Leipzig Rückkehr Toni Wachsmuth Familienbalance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach sieben Jahren: aespa machten erstmals drei Wochen PauseErstmals drei Wochen Pause: K-Pop-Band aespa berichten, warum das Abschalten nicht so einfach war und wie Giselle trotzdem kreativ blieb.

Read more »

Musik der iranischen Diaspora in LA: Sehnsucht, Schmerz und Hoffnung auf den NeuanfangDie Compilation „Tehrangeles Vice (Iranian Diaspora Pop 1983–1993)“ wirft ein Schlaglicht auf den upliftenden Sound der iranischen Exilgemeinde von Los Angeles.

Read more »

Probleme nur vor der Pause: Deutschland fegt Curacao zum WM-Start vom PlatzTrotz früher Führung musste Deutschland gegen Curacao zum WM-Auftakt zeitweise zittern, holte am Ende aber einen souveränen 6:1-Sieg gegen den Außenseiter.

Read more »

House of the Dragon: Staffel 3 - Ein Neuanfang?Die dritte Staffel von House of the Dragon ist eine Seeschlacht, die schon so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Man lobt die anfängliche Seeschlacht, über die schon so viel gesagt und geschrieben wurde in Antizipation auf Season 3, während man sich aber einen Vergleich zur Mutterserie Game of Thrones macht. Doch die zentrale Aussage von House of the Dragon wurde so eindringlich vermittelt, dass die im Verlauf der Handlung errungenen Pyrrhussiege kaum Befriedigung verschaffen.

Read more »