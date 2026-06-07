Paul Zipser beendet Karriere, kämpfte sich zurück auf den Platz

Paul Zipser hat seine Karriere beendet. Der ehemalige Nationalspieler kämpfte sich nach einer Hirnblutung und einem Rückfall auf das Laufen zurück auf den Platz. Seine Rolle in der Kabine und seine Einsatzzeiten waren jedoch bereits in den vergangenen Jahren zurückgegangen.

Paul Zipser (32) wurde Deutscher Meister und spielte in der Euroleague . Im Jahr 2021 veränderte sich plötzlich alles. Er erlitt eine Hirnblutung und musste sogar das Laufen wieder lernen.

Trotz dieser Herausforderungen kämpfte er sich aufs Feld zurück und kehrte 2023 zu seinem Heimatklub nach Heidelberg zurück. Sein Schicksal bewegte die Menschen auch weit außerhalb der Basketball-Welt. Er postete unter dem Titel "Lieber Basketball" ein emotionales Video, in dem er mit einem Paar Basketballschuhen in der Hand in zivilen Klamotten durch die Trainingshalle marschiert. Das Ende bleibt allerdings offen.

Welt- und Europameister Johannes Thiemann sowie weitere Weggefährten wie Philipp Hartwich oder Hans Brase zollten ihren Respekt in den Kommentaren darunter. In den vergangenen beiden Jahren waren Zipsers Einsatzzeiten stetig zurückgegangen. In der abgelaufenen Saison kam er nur noch auf 12 Minuten und steuerte dabei 2,3 Punkte. Seine Rolle als Führungsspieler in der Kabine der Heidelberg war nicht in Statistiken zu messen.

Durch die Geburt seines Sohnes Luke vor zwei Jahren hatten sich für Zipser zudem die Perspektiven auf den Leistungssport verschoben. Den Gang die zweite Liga will er sich offenbar nicht mehr antun. Die offizielle Bestätigung für das Karriere-Ende steht allerdings noch aus





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