Paul Zipser verlängert Vertrag bei den MLP Academics Heidelberg

Der deutsche Basketballspieler Paul Zipser hat seinen Vertrag bei den MLP Academics Heidelberg um ein Jahr verlängert. Der 32-jährige Führungsspieler hatte zuvor angekündigt, seine Profikarriere zu beenden.

Der deutsche Basketball spieler Paul Zipser hat seinen Vertrag bei den MLP Academics Heidelberg um ein Jahr verlängert. Der 32-jährige Führungsspieler hatte zuvor angekündigt, seine Profikarriere zu beenden.

Die Social-Media-Abteilung der Akademiker hatte jedoch eine Falschmeldung verbreitet, um die Nachricht über die Vertragsverlängerung zu übertreiben. Zipser hatte am Montag auf Instagram geschrieben, dass es sein Fehler war, und dass er trotzdem dankbar für die Nachrichten sei. Der Sportliche Leiter Alex Vogel begründete die Entscheidung, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern, mit der Erfahrung, der positionstechnischen Flexibilität und der Qualität von Zipser. Der Co-Kapitän soll beim Neuaufbau in der zweiten Liga helfen, die Heidelberger Basketball-Kultur zu vermitteln.

Zipser freut sich, weiterhin für die Region, den Verein und das Team in der neuen Spielzeit alles geben zu dürfen und fühlt sich super wohl





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