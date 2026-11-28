Warum ist Abby nicht mehr in Navy CIS dabei? Dem Ausstieg von Darstellerin Pauley Perrette ging eine schwere Auseinandersetzung mit Mark Harmon voraus. Wir erklären den gesamten Skandal.

Warum ist Abby nicht mehr in Navy CIS dabei? Dem Ausstieg von Darstellerin Pauley Perrette ging eine schwere Auseinandersetzung mit Mark Harmon voraus. Wir erklären den gesamten Skandal.eineinhalb Jahrzehnte lang die Forensikerin Abby Sciuto. 2018 kam es zum Bruch.

Perrette verließ die Militär-Krimi-Serie – zunächst scheinbar friedlich und einvernehmlich. Allerdings gingen dem Ausstieg heftige Spannungen zwischen Perrette und einem anderen großen Star der Serie voraus: Gibbs-DarstellerWie NCIS Abbys Ausstieg in der Serie erklärtvon Insidern erfuhr. Der Anwalt des Darstellers bestritt die Rückkehr des Hundes ans Set.

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Jedoch war dieses Detail entscheidend für den späteren Streit. Von Spannungen im Team war direkt nach dem Angriff noch nicht die Rede. Wie sehr der Vorfall die Crew belastete, wurde erst später bekannt. Die Tatsache, dass Harmon seinen Hund weiterhin mit zur Arbeit brachte – wenn auch wohl nur an der Leine und die meiste Zeit in seinem Trailer – sorgte laut The Wrap für kollektives für Unwohlsein.