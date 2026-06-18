Pauschalreisen erleben Comeback: Spanien, Griechenland und Türkei最喜欢的德国夏季度假目的地

Skyscanner verzeichnet einen 18-prozentigen Anstieg der Nachfrage nach Strand- und Baderlauben. Mit einem neuen Vergleichstool für Pauschalreisen können täglich über 23 Millionen Angebote durchsucht werden. Die beliebtesten Sommerziele 2026 liegen am Mittelmeer: Spanien, Griechenland, Türkei, Italien und Malta. Paketbuchungen bieten durchschnittlich 30 Prozent Ersparnis und zusätzlichen Schutz.

Die Reisebranche verzeichnet eine deutliche Trendwende: Pauschalreisen erleben eine starke Nachfrage. Neue Daten der Reisesuchmaschine Skyscanner belegen einen Anstieg der Nachfrage nach Sonnen- und Strand- Pauschalreisen um 18 Prozent.

Pünktlich zur sommerlichen Hauptbuchungszeit setzen deutsche Urlauber zunehmend auf einfache Vergleichstools, transparente Preise und unkomplizierte Buchungsprozesse. Skyscanner hat darauf reagiert und ein neues Vergleichstool für Pauschalreisen gestartet, das täglich mehr als 23 Millionen Angebote durchsucht und bündelt. Das Tool ermöglicht es Reisenden, Flug und Unterkunft gemeinsam in einer einzigen Suche zu vergleichen, statt mehrere Portale einzeln aufzurufen. Die besten Deals von namhaften Anbietern wie Expedia, weg.de, lastminute.com und weiteren werden zentral präsentiert.

Die Nutzung ist für den Reisenden kostenlos, nach der Auswahl erfolgt die Weiterleitung zum jeweiligen Anbieter. Brian Plaum, Global Verticals Expert bei Skyscanner, betont, dass mit der neuen Funktion absolute Transparenz geschaffen werde. Durch den direkten Vergleich von über 23 Millionen Pauschalreise-Deals könnten deutsche Reisende durchschnittlich 30 Prozent sparen und gleichzeitig von den Vorteilen einer Pauschalreise profitieren. Dazu zählen der gemeinsame Schutz von Flug und Unterkunft sowie die vereinfachte Planung.

Die Analyse der Nutzungsdaten zeigt, dass es deutsche Touristen auch 2026 vor allem in den Süden zieht. Die beliebtesten Sommerziele liegen rund um das Mittelmeer. An der Spitze stehen Spanien, Griechenland, die Türkei, Italien und Malta. Konkret sind dies Palma de Mallorca, Antalya, Kreta, Rhodos, Málaga, Alicante, Korfu, Malta, Teneriffa und Olbia.

Für diese Top-Destinationen bietet Skyscanner eine Übersicht über beispielhafte Pauschalreisen im Vergleich zum Einzelkauf. So kostet beispielsweise eine siebentägige Pauschalreise nach Palma in ein 5-Sterne-Hotel im August 2026 pro Person 973 Euro, während die separate Buchung von Flug und Hotel mit 1.038 Euro zu Buche schlägt - eine Ersparnis von sechs Prozent. Nach Antalya gibt es das 5-Sterne-Campus-Hill-Hotel für 741 Euro (Einzelbuchung 830 Euro, plus elf Prozent).

Auf Kreta ist das Filion Suites Resort & Spa für 939 Euro als Package buchbar (Einzelbuchung 982 Euro, plus vier Prozent). Besonders attraktiv zeigt sich Korfu: Hier beträgt die Ersparnis für den Mythos Palace Resort 13 Prozent, die Pauschale kostet 1.255 Euro gegenüber 1.434 Euro bei separater Buchung. Neben Strandurlauben bleiben auch Städtereisen im Trend. Für urbane Trips, etwa nach Málaga, gibt es ebenfalls vergleichbare Package-Angebote mit teils erheblichen Preisvorteilen.

Die vorgelegten Preise beziehen sich auf Doppelzimmer, Economy-Flüge von deutschen Abflughäfen und den Zeitraum Mitte August 2026, vorbehaltlich Verfügbarkeit. Die Informationen verdeutlichen, dass Pauschalreisen nicht nur bei der Planung bequem sind, sondern auch finanziell oft die bessere Wahl darstellen. Der Markt für gebündelte Urlaubsangebote wächst, getrieben von der Nachfrage nach transparenten, sicheren und kostengünstigen Reisen





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