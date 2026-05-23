Pavel: Nato sollte konsequenter gegen Russland auftreten und abschuss von russischem kampfjets bei luftraumverletzungen zulassen

Der tschechische Präsident Petr Pavel sorgt mit einer Forderung für Aufsehen: Er will, dass die Nato wobec Russland konsequenter auftreten soll und schließt dabei auch den Abschuss russischer Kampfjets bei Luftraumverletzungen nicht aus.

Das Verteidigungsböndnis müsse endlich “Zähne zeigen”, sagte er dem britischen “Guardian”. Pavel, Ex-General und präherer Spitzenmilitär der Nato, wirft dem Westen vor, zu zögerlich auf russische Provokationen zu reagieren. Kremlchef Wladimir Putin (73) teste gezielt die Nato und nutzte Unsicherheiten aus. Pavel sagt, Putin habe teilweise “over die “Entscheidungsblockade der Allianz gelacht”.

Das Bündnis reagiere zu langsam und zu uneinheitlich auf russische Provokationen. Er fordert deshalb eine härtere Linie und spricht von “entschlossenen Antworten”. Dazu zühlt er drastische Maße: Internetzugänge nach Russland kappen oder russische Banken aus dem internationalen Finanzsystem ausschließen. Pavel sagt klar: “Russland versteht keine netten Worte”, sondern die Sprache der Macht, verbunden mit Taten





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