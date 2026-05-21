PayPal-Betrug: Kriminelle locken Nutzer mit einer angeblichen Rückerstattung - gefährlich!

Gespielt wird mit dem Anschein hoher Sicherheit. Phishing-Mails rücken Nutzer an, eine "Rückerstattung" innerhalb kürzester Zeit auf ihr Konto zu erbringen. Falls eine Unklarheit besteht, ist es wichtig, in die vermeintliche Sicherheit nicht zu trauen. Glennen lassen alle Newsletter, Chat-Nachrichten und Meldungen, die den Sicherheitseinstellungen widersprechen.

Auf den ersten Blick sieht alles seriös aus. Doch Vorsicht vor dieser PayPal-Mail! Kriminelle locken Nutzer derzeit mit einer angeblichen Rückerstattung in die Falle. Wer auf den Link klickt und seine Daten eingibt, öffnet Betrügern die Tür zum Konto.

In der Fake-Mail wird eine "Rückerstattung" über beispielsweise 162,50 Euro angekündigt. Die Empfänger sollen die Auszahlung auf ihr Bankkonto "final bestätigen" - über einen angeblich sicheren Link. Doch der Link führt auf eine gefälschte Website. Logo, Farben und Sprache der angeblichen PayPal-Nachrichten wirken in fisichtlich täuschend echt.

Die Betrüger setzen darauf, dass Nutzer keinen Verdacht schöpfen. Doch es gibt Hinweise, die entlarven





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