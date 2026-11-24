Neue Studie bewertet PC Golds Spring-Hill-Projekt mit 1,239 Mrd AUD nach Steuern. Die Aktie liegt deutlich unter dem internen Wert bei 0,745 AUD.

Eine neue Bewertung des australischen Rohstoffunternehmens PC Gold Ltd. hat einen gravierenden Widerspruch zwischen der aktuellen Börsenbewertung und dem theoretischen Kapitalwert des Projekts aufgezeigt. Die Studie, die auf einem Goldpreis von 5.500 australischen Dollar pro Unze basiert, ermittelt einen Kapitalwert nach Steuern von 1,239 Milliarden AUD. Dieser Wert steht in einem scharfen Kontrast zur Marktkapitalisierung des Unternehmens, die am 24. November 2026 bei nur rund 288 Millionen AUD lag.

Unterschied zwischen Studienwert und Börsenkurs

Der Schlusskurs der Aktie an der australischen Börse ASX betrug am 24. November 2026 exakt 0,745 AUD. Dies entspricht einer Abwertung von etwa 29 Prozent im Vergleich zu den in der Studie genannten internen Kennziffern. Die berechnete interne Verzinsung liegt bei 56 Prozent nach Steuern beziehungsweise 66 Prozent vor Steuern. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass der Markt das Projekt derzeit nicht mit dem vollen potenziellen Wert des unterirdischen Golds bewertet, das PC Gold im Northern Territory hält.

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Projektdaten und Betriebskennzahlen

Das Kernstück der Bewertung ist das 100-prozentig im Besitz von PC Gold befindliche Spring-Hill-Goldprojekt im Northern Territory. Die Ressource wird auf 1,92 Millionen Unzen Gold geschätzt, wovon 1,23 Millionen Unzen in die Kategorie Indicated fallen. Eine erste Erzreserve von 951.000 Unzen wurde bereits definiert. Die geschätzten Gesamtkosten pro Unze (AISC) betragen 2.870 AUD, während das Unternehmen in den ersten fünf vollen Jahren Produktionsjahre mit durchschnittlich 120.000 Unzen pro Jahr rechnet. Für die Errichtung und den Betrieb des Minenbetriebs sind Investitionskosten von 413 Millionen AUD vorgesehen.

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Goldmarkt-Kontext und Institutspositionen

Hintergrund der hohen Bewertung ist die Entwicklung am globalen Goldmarkt. Im dritten Quartal 2026 kauften die Notenbanken netto 321 Tonnen Gold, was einem Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Auch die Bestände der goldgedeckten ETFs stiegen um 211 Tonnen auf einen Rekordwert von 4.256 Tonnen. Trotz dieses institutionalisierten Kaufdrucks korrigierte der Preis von seinem Allzeithoch am 29. Januar 2026 bei 5.595 US-Dollar je Unze stark. Analysten wie Goldman Sachs, Hannam & Partners und Petra Capital gehen langfristig von Preisen zwischen 3.100 und 3.500 US-Dollar aus, während die PC Gold-Studie konservative 4.500 AUD für die Erzreserve ansetzt.

Ausblick und regulatorische Rahmenbedingungen

PC Gold ist seit Oktober 2025 an der Börse notiert und wird unter anderem in Frankfurt und über Tradegate gehandelt. Am 23. November 2026 notierte die Aktie bei einem Kurs von rund 0,583 AUD. Die australische Regierung erwartet für die kommenden Jahre jährliche Steuereinnahmen aus dem Bergbau in Höhe von rund 68 Milliarden AUD. Institutionelle Investoren haben im August 2026 noch 1,05 AUD je Aktie gezahlt, was den aktuellen Marktpreis erheblich übersteigt. Die Studie dient als unabhängige Bestätigung der wirtschaftlichen Attraktivität des Projekts, trotz der kurzen Historie des börsennotierten Unternehmens.