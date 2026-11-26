PC Gold Ltd. präsentiert Studie zum Spring-Hill-Goldprojekt mit 56 Prozent Rendite nach Steuern. Kapitalwert liegt bei 1,239 Milliarden AUD bei Goldpreisen von 5.500 AUD je Unze.

PC Gold Ltd. hat am Dienstag die lang erwartete technische Studie für das Spring-Hill-Goldprojekt im Northern Territory vorgelegt. Die Untersuchung bescheinigt dem Projekt eine beeindruckende interne Rendite von 56 Prozent nach Steuern. Der berechnete Kapitalwert beläuft sich auf 1,239 Mrd. AUD nach Steuern bzw. 1,591 Mrd. AUD vor Steuern. Diese Kennzahlen basieren auf einem durchschnittlichen Goldpreis von 5.500 AUD je Unze. Der Wert spiegelt die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Bergwerks wider, das seit Oktober 2025 an der Börse gehandelt wird.

Ökonomische Daten und Erzreserven detailliert

Die Studie definiert eine erste Erzreserve von 951.000 Unzen Gold. Die Gesamtressource wird mit 1,92 Millionen Unzen beziffert, was einer Tonnage von 75,9 Millionen Tonnen mit einer Gehaltswerte von 0,8 g/t Gold entspricht. Davon entfallen 1,23 Millionen Unzen auf die Kategorie "Indicated". Bei einem strengereren Cut-off von 0,5 g/t verbleiben 1,51 Millionen Unzen in der Ressourceneinschätzung. Die jährliche Produktion soll in den ersten fünf vollen Betriebsjahren bei rund 120.000 Unzen liegen.

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Die Investitionskosten für den Aufbau des Projekts werden auf 413 Mio. AUD geschätzt. Die abgeschätzten Gesamtkosten pro Unze (AISC) betragen 2.870 AUD je Unze. Diese niedrigen Kosten in Kombination mit den hohen Preise sind ein zentraler Treiber der hohen Rendite. Das Projekt wird vollständig von PC Gold Ltd. gehalten. Die wirtschaftlichen Modelle setzen keine extrem hohen Rekordpreise voraus, um profitabel zu sein.

Aktienkursentwicklung und Marktreaktion

Am 26. November 2026 schloss die Aktie an der australischen Börse ASX bei 0,765 AUD. Dies entspricht einem Anstieg von fast 10 Prozent gegenüber dem Vortagsschlusskurs von 0,70 AUD. Der Handelsschluss erfolgte umgerechnet um 6 Uhr deutscher Zeit. Aufgrund dieses Kurses wurde das gesamte Unternehmen mit rund 296 Mio. AUD bewertet. Diese Bewertung liegt weniger als ein Viertel des nach Steuern berechneten Kapitalwerts der Studie. Die Aktie ist auch in Deutschland über Tradegate und in Frankfurt handelbar.

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Am 25. November 2026 notierte die Aktie auf diesen deutschen Handelsplätzen zu 0,75 AUD. Analysten haben Kursziele zwischen 1,92 und 2,64 AUD veröffentlicht. Rechnerisch liegen zwischen dem Schlusskurs vom 26. November und diesen Zielkursen Spannen von 151 bis 245 Prozent. Diese Einschätzungen stammen aus den Monaten März bis August 2026. Sie stellen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar. Der aktuelle Preis lag damit rund 27 Prozent unter den früheren Analystenangaben.

Goldpreisumfeld und makroökonomische Faktoren

Gold hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Am 29. Januar 2026 markierte der Preis bei rund 5.595 US-Dollar je Unze ein Allzeithoch. Seither hat das Edelmetall kräftig korrigiert. Am 20. November 2026 schloss Gold bei 3.650 US-Dollar je Unze. In australischen Dollar liegt der Preis mit rund 5.500 AUD je Unze. Die Umrechnung erfolgte mit einem Wechselkurs von rund 0,66 US-Dollar je australischem Dollar. Dieses Niveau ist für die Branche weiterhin sehr attraktiv.

Die Notenbanken haben im dritten Quartal 2026 netto 321 Tonnen Gold gekauft. Dies sind 42 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Käufe waren so hoch wie seit Ende 2024 nicht mehr. Die Bestände der goldgedeckten ETFs stiegen um 211 Tonnen auf 4.256 Tonnen. Langfristig denkende Anleger haben zugegriffen, während kurzfristig orientierte Anleger verkauften. Das australische Ministerium erwartet Erlöse von rund 68 Mrd. AUD jährlich für die kommenden Jahre.

Prognosen der Analystenhäuser

Goldman Sachs erwartet für Ende 2027 einen Preis von 4.500 US-Dollar je Unze. Andere Prognosen liegen bei 4.200 US-Dollar für Ende 2026. Drei der vier Häuser unterstellen langfristig 3.100 bis 3.500 US-Dollar je Unze. Nach der Korrektur liegt der Marktpreis mit rund 3.650 US-Dollar nur noch wenig über dem oberen Ende dieser Spanne. Der Puffer ist deutlich kleiner geworden als in der Vergangenheit.

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Die Rechenmodelle der Analysten Hannam & Partners und Petra Capital setzen keine Rekordpreise voraus. Die neue Studie von PC Gold rechnet mit 5.500 AUD je Unze. Das entspricht rund 3.685 US-Dollar. Der Erzreserve wurden vorsichtiger 4.500 AUD kalkuliert. Der Goldpreis ist seit Januar deutlich gefallen. Er liegt jetzt etwa auf Höhe der Annahmen, mit denen die genannten Institutionen rechnen. Die Bankprognosen für Ende 2027 liegen deutlich darüber. Die Studie bietet damit einen aktuellen Standpunkt im Vergleich zu älteren Bewertungen.