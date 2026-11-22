Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2027 im Alexandra Palace ausgeschüttet 5 Millionen Pfund. Erfahren Sie alles zu Siegern, Steuern und der Weltrangliste.

Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2027 findet erneut im legendären Alexandra Palace in London statt und lockt mit einem exklusiven Preispool von insgesamt fünf Millionen Pfund. Dieser Betrag bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, bietet den 128 Teilnehmern in der ersten Runde jedoch bereits spürbare finanzielle Anreize. Die finanziellen Erträge dieser Veranstaltung sind so massiv, dass der Titelgewinn den aktuellen Weltmeister doppelt so reich macht wie den Sieger der WM 2025, was die enorme wirtschaftliche Bedeutung dieses Turniers unterstreicht.

Historischer Anstieg der Preisgelder

Die Entwicklung der finanziellen Ausschüttungen zeigt eine dramatische Steigerung im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Bei der erstmaligen Austragung der Darts-WM 1994 in Essex lag der gesamte Preispool bei gerade einmal 64.000 Pfund, wobei der Gewinner Dennis Priestley 16.000 Pfund erhielt. Im Jahr darauf, 1995, sanken die Auszahlungen sogar noch weiter auf 55.000 Pfund für den Pool und 12.000 Pfund für den Sieger. Bis zum Jahr 2016 verdreifachte sich der Gewinn des Champions auf 300.000 Pfund, während das gesamte Teilnehmerfeld damals 1,5 Millionen Pfund unter sich aufteilte. Seitdem ist der gesamte Preispool um rund 7.712 Prozent angestiegen.

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Struktur des fünf Millionen Pfund Pools

Der Sieger der PDC Darts-WM 2027 wird eine Million Pfund für seinen Triumph erhalten. Dieser Rekordbetrag ist Teil des Gesamtpools von fünf Millionen Pfund, was etwa 5.960.000 Euro entspricht. Die Verteilung auf die unteren Runden beginnt bereits in der ersten Runde, wo jedes der 128 qualifizierten Spieler finanzielle Erträge verbuchen kann. Diese strukturelle Aufteilung sorgt dafür, dass nicht nur die Top-Performer profitieren, sondern auch das gesamte Feld an den hohen Einnahmen teilhat.

Auswirkungen auf die PDC Weltrangliste

Die finanziellen Ergebnisse der WM haben direkte Konsequenzen für die PDC Order of Merit, die Weltrangliste der Profis. Diese Liste basiert ausschließlich auf dem Preisgeld, das ein Spieler innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren bei offiziellen Ranglistenturnieren erwirtschaftet. Da die WM das Turnier mit den höchsten Auszahlungen im Kalender ist, dominiert ihre Performance die Rangliste. Mit dem Beginn der WM 2027 fallen die Preisgelder der WM 2025 aus dem 24-Monats-Fenster, wodurch die neuen Ergebnisse der aktuellen Ausgabe die Positionen der Spieler massiv verschieben und über Startplätze sowie Setzpositionen bei großen Events entscheiden.

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Besteuerung der Gewinne in England

Professionelle Dartsspieler müssen ihre Gewinne aus der Weltmeisterschaft in England versteuern. Grundsätzlich unterliegt das Preisgeld der britischen Einkommensteuer. Die genaue Steuerlast hängt jedoch vom Wohnsitz des Spielers und seiner individuellen steuerlichen Situation ab. Dies bedeutet, dass internationale Teilnehmer, die nicht in Großbritannien ansässig sind, möglicherweise andere steuerliche Verpflichtungen oder Vergünstigungen genießen, während einheimische Spieler die volle Last der lokalen Besteuerung tragen müssen.

Vergleich zur wirtschaftlichen Entwicklung

Der wirtschaftliche Aufschwung im professionellen Darts ist extrem und spiegelt die globale Popularität des Sports wider. Der Gewinner der aktuellen WM erhält 6.150 Prozent mehr Geld als noch vor 32 Jahren bei der ersten Austragung. Diese exponentielle Wachstumsrate hat das Turnier von einer lokalen Veranstaltung in ein globales Finanzkraftzentrum verwandelt. Für die deutschen Starter und internationalen Teilnehmer bedeutet dies, dass die Teilnahme an der WM im Alexandra Palace nicht nur sportliche Ehre, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile bietet, die die Karriere und die finanzielle Planung der Athleten nachhaltig beeinflussen.