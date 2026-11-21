Das Preisgeld der PDC Darts-WM 2027 liegt bei 5 Millionen Pfund. Erfahren Sie, wie viel der Sieger und Finalisten erhalten und welche Steuern anfallen.

Die PDC Darts-WM 2027 findet erneut im Londoner Alexandra Palace statt und setzt damit auf bewährte Strukturen, während sich die finanziellen Rahmenbedingungen weiter etablieren. Insgesamt beträgt der verfügbare Preispool fünf Millionen Pfund, was einem Betrag von rund 5,96 Millionen Euro entspricht. Diese Summe bleibt im direkten Vergleich zum Vorjahr unverändert hoch, bietet den Teilnehmern jedoch weiterhin enorme finanzielle Anreize für ihre Leistungen auf der Bühne.

Preisverteilung und Weltmeisterschaft 2025

Die Verteilung des Geldes auf die 128 Teilnehmer beginnt bereits in der ersten Runde, in der die Kassen der Profis klingeln. Ein signifikanter Aspekt der kommenden Veranstaltung ist der Vergleich zur vorherigen Austragung: Der Weltmeister des laufenden Jahres wird doppelt so viel Preisgeld erhalten wie der Sieger der PDC Darts-WM 2025. Diese Staffelung unterstreicht die wettbewerbsintensive Natur des Turniers und die hohe Vergütung für den absoluten Titelträger im darauffolgenden Jahr.

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Der Sieger der PDC Darts-WM sichert sich eine Million Pfund für seinen Triumph. Diese einzelne Auszahlung macht einen deutlichen Teil des Gesamttopfes aus. Die Struktur des Preisgeldes ist so gestaltet, dass nicht nur der Gewinner, sondern auch die Finalisten und alle deutschen Starter sowie internationale Teilnehmer entsprechend ihrer erreichten Runde honoriert werden. Die genauen Beträge pro Runde variieren, wobei die Auszahlungen mit jedem gewonnenen Match signifikant ansteigen.

Einfluss auf die Weltrangliste und Order of Merit

Die Bedeutung der finanziellen Ausschüttung geht weit über die direkte Einnahme der Spieler hinaus, da sie direkt in die PDC-Weltrangliste, auch bekannt als PDC Order of Merit, einfließt. Diese Rangliste basiert ausschließlich auf dem Preisgeld, das ein Spieler oder eine Spielerin über den Zeitraum der vergangenen zwei Jahre bei offiziellen Ranglistenturnieren erworben hat. Somit hat jede ausgesetzte Summe unmittelbare Konsequenzen für die sportliche Zukunft der Akteure.

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Die Platzierung in der PDC Order of Merit bestimmt maßgeblich über Startplätze und Setzpositionen bei den wichtigsten Großturnieren der Saison. Zudem ist diese Liste entscheidend für den Erhalt von Tour Cards, welche die grundlegende Berechtigung zum Spiel auf der Profi-Tour darstellen. Da die Darts-WM das Turnier mit den höchsten Preisgeldern im gesamten Kalenderjahr ist, übt sie einen überproportional großen Einfluss auf die Entwicklung der Weltrangliste aus.

Historischer Anstieg und Vergleich zu früheren Jahren

Der Blick auf die Geschichte der Darts-WM offenbart einen extremen Anstieg der finanziellen Rahmenbedingungen. Bei der ersten Austragung der Veranstaltung im Jahr 1994 in Essex betrug der gesamte Preispool nur 64.000 Pfund. Der damalige Gewinner, Dennis Priestley, erhielt für seinen Titel 16.000 Pfund. Im Jahr 1995 sank das Niveau vorübergehend auf 55.000 Pfund insgesamt, wovon der Sieger 12.000 Pfund abbekam.

Der Vergleich zur PDC Darts-WM 2027 verdeutlicht das Ausmaß dieser Entwicklung drastisch. Der Gesamt-Preispool ist seit 1994 um rund 7.712 Prozent angestiegen. Der Gewinn des aktuellen Weltmeisters liegt bei 6.150 Prozent höher als der Gewinn des Siegers vor 32 Jahren. Auch im Vergleich zu 2016 zeigt sich der enorme Zuwachs: Wer damals die Meisterschaft gewann, erhielt 300.000 Pfund, während das gesamte Feld aus 72 Teilnehmern damals nur 1,5 Millionen Pfund teilte.

Steuerliche Pflichten für die Gewinner

Neben den sportlichen und finanziellen Aspekten stellt sich für die Profis auch die rechtliche Frage der Besteuerung. Die Darts-Spieler müssen ihr erzieltes Preisgeld bei der Veranstaltung in England grundsätzlich britischen Einkommenssteuern unterwerfen. Dies ist ein fester Bestandteil der finanziellen Planungen für alle Teilnehmer, die den Weg nach London antreten.

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Die weitere steuerliche Behandlung hängt jedoch vom individuellen Wohnsitz der Spieler und ihrer persönlichen steuerlichen Situation ab. Da viele Teilnehmer international unterwegs sind, können Doppelbesteuerungsabkommen oder spezifische nationale Gesetze ihre Heimatländer greifen. Die Klarheit über die steuerlichen Verpflichtungen ist daher ebenso wichtig wie die Kenntnis der möglichen Preisgeldbeträge für die finanzielle Planung nach dem Turnier.