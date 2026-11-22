Das Preisgeld der PDC Darts-WM 2027 liegt bei 5 Millionen Pfund. Der Weltmeister erhält eine Million Pfund. Alle Regeln zur Versteuerung in England und die Auswirkung auf die PDC Order of Merit erfahren Sie hier.

Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2027 im Londoner Alexandra Palace stellt einen neuen finanziellen Maßstab im Dartssport dar. Das gesamte verfügbare Preisgeld beträgt exakt 5.000.000 Pfund, was einem aktuellen Wert von circa 5.960.000 Euro entspricht. Dieser Betrag bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, die Verteilung auf die Teilnehmer erfolgt jedoch hochgradig ungleich. Bereits in der ersten Runde der Turnierserie, an der 128 Spieler teilnehmen, fließen Gelder an die Konkurrenz, was die finanzielle Attraktivität dieses Events unterstreicht.

Millionengewinn für den Weltmeister 2027

Der Hauptgewinner der PDC Darts-WM 2027 wird die beeindruckende Summe von einer Million Pfund nach Hause nehmen. Diese Prämie ist mit der des diesjährigen Siegers identisch, steht aber in einem extremen Kontrast zu früheren Jahren. Im Vergleich zum Weltmeister von 2025 erhält der Titelträger im Jahr 2027 exakt die doppelte Auszahlung. Diese Entwicklung spiegelt die enorme Inflation der Preisgelder im professionellen Darts wider, die sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat.

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Historischer Anstieg seit 1994 und 2016

Der Aufstieg der finanziellen Ausschüttungen ist historisch betrachtet fast unvorstellbar. Bei der allerersten Austragung der Darts-WM im Jahr 1994 in Essex betrug der gesamte Preispool nur 64.000 Pfund. Der damalige Sieger, Dennis Priestley, ging mit 16.000 Pfund nach Hause. Im Jahr darauf sank das Gesamtpreisgeld sogar noch weiter auf 55.000 Pfund. Heute hat sich der Gesamtpreispool um rund 7.712 Prozent erhöht. Der Sieger gewinnt heute 6.150 Prozent mehr als noch vor 32 Jahren. Auch der Vergleich zu 2016 zeigt die Dimension des Wachstums: Damals lagen 300.000 Pfund für den Sieger auf dem Tisch, während das gesamte Teilnehmerfeld von damals 72 Spielern nur 1,5 Millionen Pfund unter sich aufteilte.

Auswirkungen auf die PDC Order of Merit

Die Bedeutung dieses Turniers geht weit über den reinen Geldgewinn hinaus, da die Darts-WM den entscheidenden Einfluss auf die PDC-Weltrangliste, auch bekannt als PDC Order of Merit, hat. Diese Rangliste basiert direkt auf dem Preisgeld, das ein Spieler oder eine Spielerin innerhalb des Zeitraums der vergangenen zwei Jahren bei offiziellen Ranglistenturnieren erzielt hat. Da die Preisgelder der Darts-WM 2025 mit der Austragung 2027 aus dem 24-monatigen Bewertungszeitraum fallen, wirkt sich die Leistung im Jahr 2027 massiv auf die aktuelle Positionierung aus. Die Platzierung in dieser Liste entscheidet maßgeblich über Startplätze, Setzpositionen bei großen Turnieren und ist unverzichtbar für den Erhalt von Tour Cards.

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Steuerpflicht für deutsche Dart-Profis

Für die deutschen Starter und internationale Profis stellt sich zudem die wichtige Frage nach der steuerlichen Behandlung der Gewinne. Die Darts-Spieler sind verpflichtet, auf ihr Preisgeld aus der WM in England grundsätzlich britische Einkommensteuer zu zahlen. Die weitere Versteuerung hängt von den individuellen Umständen ab, insbesondere vom jeweiligen Wohnsitz des Spielers und dessen persönlicher steuerlicher Situation. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Angelegenheit, die von den Teilnehmern sorgfältig geklärt werden muss, um doppelte Besteuerung oder Fehler bei der Meldung zu vermeiden.

Konkrete Konsequenzen für die Saison 2027

Die hohe Dotierung sorgt dafür, dass die Konkurrenz um die Startplätze im Alexandra Palace weiter zunimmt. Da jeder Pfund direkt in die Weltrangliste einfließt, sind die Spieler gezwungen, bei jedem Auftritt ihr Bestes zu geben. Die Kombination aus dem hohen Preisgeld und der Relevanz für die Tour Cards macht die PDC Darts-WM zum finanziellen und sportlichen Zenit der Kalenderjahres. Wer im Jahr 2027 erfolgreich ist, sichert sich nicht nur das Prestige des Titels, sondern legt auch das Fundament für die kommenden zwei Jahre im Profitour.