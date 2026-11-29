Alle Details zur PDC Darts-WM 2027: Gesamtsumme von 5 Millionen Pfund, Steuerpflicht in England und Historie der Preisgeldexplosion seit 1994.

Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2027 wird erneut im Londoner Alexandra Palace ausgetragen und startet mit der ersten Runde direkt in eine der lukrativsten Veranstaltungen des Dartskalenders. Insgesamt stehen 5.000.000 Pfund Sterling, was etwa 5.960.000 Euro entspricht, als Preispool zur Verfügung. Dieser Betrag bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, doch die Verteilung macht den Unterschied: Der zukünftige Weltmeister der Saison 2027 wird doppelt so viel Preisgeld erhalten wie der Sieger der Weltmeisterschaft im Jahr 2025.

Historie und Entwicklung der Preisgelder

Der Anstieg der finanziellen Ausschüttungen bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft ist historisch betrachtet extrem. Bei der ersten Austragung der WM im Jahr 1994 in Essex betrug der gesamte Preispool noch 64.000 Pfund. Der damalige Sieger Dennis Priestley sicherte sich 16.000 Pfund. Bis zum Jahr 1995 sank das Gesamtpreisgeld sogar noch einmal auf 55.000 Pfund, wobei der Sieger dort 12.000 Pfund erhielt. Im Vergleich dazu hat sich der globale Preispool seither um etwa 7.712 Prozent erhöht. Heute erhält der Sieger der Weltmeisterschaft 6.150 Prozent mehr als noch vor 32 Jahren.

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Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der finanziellen Beteiligung liegt zehn Jahre zurück. Bei der Darts-WM im Jahr 2016 gewann der Champion 300.000 Pfund. Damals bestand das Spielerfeld aus 72 Teilnehmern, die sich insgesamt 1,5 Millionen Pfund untereinander aufteilten. Diese historische Entwicklung verdeutlicht, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Profispieler über die letzten Jahrzehnte grundlegend verändert haben und die aktuelle Prämie von einer Million Pfund für den Weltmeister zu einer Ausnahmesumme macht.

Auswirkung auf die Weltrangliste und Qualifikation

Die Preisgelder der PDC Darts-WM 2027 sind nicht nur als finanzielle Belohnung zu sehen, sondern entscheiden maßgeblich über die Zukunft der Karriere. Die PDC-Weltrangliste, bekannt als PDC Order of Merit, basiert direkt auf dem Preisgeld, das ein Spieler oder eine Spielerin über den Zeitraum der vergangenen zwei Jahren bei offiziellen Ranglistenturnieren gewonnen hat. Da die Darts-WM das Turnier mit den höchsten Preisgeldern im Kalender ist, hat sie einen enormen Einfluss auf die Ranglistenpositionen.

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Durch die Leistungsstruktur bei der Darts-WM 2027 fallen die Preisgelder der WM 2025 aus dem 24-monatigen Fenster. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse und damit die erzielten Punkte aus der vergangenen Weltmeisterschaft nicht mehr für die aktuelle Wertung relevant sind. Die Platzierung in der Rangliste bestimmt dabei über Startplätze und Setzpositionen bei großen Turnieren. Zudem ist die Position in der Order of Merit maßgeblich für den Erhalt von Tour Cards, die die Basis für die Teilnahme an den offiziellen Turnieren darstellen.

Steuerliche Pflichten für die Teilnehmer

Ein oft unterschätzter Aspekt der hohen Preisgelder ist die steuerliche Behandlung des Gewinns. Die Darts-Spieler müssen bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft auf ihr Preisgeld in England grundsätzlich britische Einkommensteuer zahlen. Diese Pflicht gilt unabhängig von der nationalen Herkunft der Teilnehmer, da die Veranstaltung auf britischem Boden stattfindet. Die Höhe der abgeführten Steuern hängt von den individuellen Umständlichkeiten ab.

Weitere Versteuerungen ergeben sich aus dem Wohnsitz der Sportler. Wenn ein Spieler außerhalb des Vereinigten Königreichs lebt, kann es aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen oder der lokalen Gesetzgebung seines Heimatlandes zu weiteren Anforderungen kommen. Die individuelle steuerliche Situation jedes Darts-Profis ist therefore entscheidend dafür, wie viel Netto-Betrag am Ende tatsächlich zur Verfügung steht. Eine pauschale Aussage zur finanziellen Ausbeute ohne Berücksichtigung dieser Steuerlast ist daher nicht möglich.

Auswirkungen auf die deutschen Starter

Die hohen finanziellen Anreize wirken sich auch direkt auf die Leistung und die Motivation der deutschen Starter aus. Für die deutschen Dartsspieler, die an der PDC Darts-WM 2027 teilnehmen, bedeutet jede weitere Runde im Alexandra Palace einen signifikanten Anstieg des verdieneten Preisgeldes. Da die deutsche Darts-Szene in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, ist das Interesse an diesen hohen Prämien besonders groß.

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Die Verteilung der gesamten 5 Millionen Pfund beginnt bereits in der ersten Runde für die 128 Teilnehmer. Dies sorgt dafür, dass auch Spieler, die nicht in die oberen Runden vordringen, einen Teil der großen Kasse abbekommen. Für die deutschen Vertreter ist die Chance auf die nächsten Runden nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich hochrelevant, um sich langfristig auf der PDC Order of Merit zu positionieren und die Tour Card zu sichern.