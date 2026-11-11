PDC Super League 2026: Rekordzahl an Spielern und neues Spielschema

Die 24 Teilnehmer der PDC Super League 2026 folgen einem neuen Gruppen- und K.-o.-System. Details zum Kampfmodus, kritische Stimmen und die Teilnahme von Michael van Gerwen werden hier erklärt.

Am Dienstag, 12. November 2026, tritt die PDC Super League mit einer Rekordzahl von 24 Spielern in das Achtelfinale ein. Die Ankündigungen lieferten ein komplexes Spielschema, das sowohl Gruppenrunden als auch K.-o.-Match‑ups umfasst.

Gruppenphase: Jeder gegen Jeden

Die vierergestreuten Startplätze in den Playoffs stammen aus den Siegern der Regional Finals der PDC Europe. Nach der Bestätigung dieser Plätze werden 24 Athleten ausgelost, die sich in vier Gruppen der Größe sechs aufteilen. In jeder Gruppe findet eine Doppelrunde im Modus "Jeder gegen Jeden" statt. Alle Gruppenspiele sowie das Achtel- und das Viertelfinale werden online als Best of 11 ausgeklammert.

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K.-o.-Verlauf und Spielmodus

Die Sieger jeder Gruppe beginnen den K.-o.-Turnierbaum am 12. November. Dort treffen sie im Achtelfinale auf die Gruppenerstern des jeweils gegenüberliegenden Zellenhaufens. Für Halbfinale und Finale ändern sich die Genehmigungszahlen weiter: Best of 13 im Halbfinale und Best of 15 im Finalmatch. Das Turnier bleibt damit nur noch in einem festen, linearen Ablauf.

Debatten unter den Profis

Schon vor Beginn der Phase äußerte sich Freund von Michael van Gerwen kritisch: "Das ist sein schwächstes Jahr überhaupt", so der Kommentator. Für van Gerwen und die Zuschauer gilt, dass der Auftakt seiner Saison durch die neue Struktur stark beeinflusst wird. Gleichzeitig halten sich 20 Spieler aus der PDC Europe Next Gen an ihrer Qualifikation fest, andere vier haben sich über die PDC Europe Start Channels für die Playoffs beworben.

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Auswirkungen auf Teilnehmer und Zuschauer

Die neue Formatierung des Wettbewerbs bedeutet mehr Spiele, längere Zuhilfenahme von Strategien und größere Aufmerksamkeit von Fans. Für die 24 Athleten heißt das, dass sich mehr Zeit für das Ernstnaphmen der Gegner ändert und zur Anpassung der Trainingspläne anfordert. Gleichzeitig lässt die Einbindung der Playoffs die Zuschauer umfangreicher auf dem Laufenden, da jedes Spiel direkt auf der Live-Übertragung gilt.

Beobachtungen im Grand Slam of Darts 2026

Das Grand Slam of Darts 2026 bietet neben Live-Senderleistungen auch einen Livestream sowie einen Live-Ticker mit Preisgeldern, Teilnehmerlisten, Modus und allem was deutsche Spieler betreffen kann. Freiraum für die Fans, Entscheidungen zu verfolgen, von der Vorbereitung bis zum Abschluss des Turniers.