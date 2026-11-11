PDC Super League 2026: Spielmodus und Qualifikationsweg erklärt

Der PDC Super League 2026 wird im Modus 'Jeder gegen jeden' in Gruppen gespielt, gefolgt von K.-o.-Runden. 24 Teilnehmer qualifizieren sich über die PDC Europe Next Gen und Start. Das Finale findet am 12. November statt.

Der PDC Super League 2026 wird in einem klar strukturierten Format ausgetragen, das sowohl Gruppen- als auch K.-o.-Runden umfasst. 24 Spieler treten in vier Gruppen gegeneinander an, bevor die Sieger in einem festen Turnierbaum weiterkämpfen.

Qualifikationsweg über PDC Europe

Vier Startplätze in den Playoffs werden zwischen den Siegern der Regional Finals der PDC Europe vergeben. Von den 24 Teilnehmern haben sich 20 Spieler über die PDC Europe Next Gen für die Super League qualifiziert, während vier weitere über die PDC Europe Start für die Playoffs eingetreten sind.

Also read PDC Europe Super League 2026: Wer holt sich den Startplatz für die Darts-WM?

Gruppenphase im Modus 'Jeder gegen jeden'

In jeder Gruppe spielen die sechs Spieler eine Doppelrunde im Modus 'Jeder gegen jeden'. Die Gruppensieger erreichen das Achtelfinale, das am Donnerstag, dem 12. November, stattfindet. In den Gruppenspielen sowie im Achtel- und Viertelfinale wird Best of 11 gespielt.

K.-o.-Runden und Finale

Nach der Gruppenphase folgt ein fester Turnierbaum im K.-o.-Modus. Im Halbfinale wird Best of 13 gespielt, im Finale Best of 15. Das Finale findet ebenfalls am 12. November statt und entscheidet den Gesamtsieger der Super League.

Advertisement

Reaktionen von Top-Spielern

Michael van Gerwen äußerte Kritik an einem seiner Gegner und bezeichnete das Jahr als "sein schwächstes Jahr überhaupt". Seine Worte zeigen die hohe Konkurrenzstärke und die Spannungen, die im Turnier entstehen können.

Ausblick und weitere Ereignisse

Die Ergebnisse der Super League werden die Qualifikationspositionen für kommende Großturniere beeinflussen. Zuschauer können die Spiele live im TV verfolgen, einen Livestream nutzen oder den Ticker für aktuelle Updates abfragen. Der Grand Slam of Darts 2026 bleibt ein zentrales Ereignis im Dartskalender, das sowohl Preisgeld als auch internationale Aufmerksamkeit bietet.