PDC Super League: So funktioniert der Modus der Darts-Serie

Die PDC Super League setzt auf vier Gruppen mit je sechs Spielern, ein festes K.-o.-Turnier und Best-of-Formate von 11 bis 15 Legs. Alle Details zum Ablauf.

Die PDC Super League folgt einem mehrstufigen Modus, der mit Playoffs beginnt und im K.-o.-System endet. Die Darts-Serie der PDC vergibt ihre letzten vier Startplätze zunächst in Playoffs. Daran nehmen die Sieger der Regional Finals der PDC Europe teil. Anschließend startet die Gruppenphase, in der die Gruppensieger am Donnerstag, dem 12. November, im Achtelfinale antreten.

Die Super League umfasst insgesamt 24 Teilnehmer. Diese werden nach den Playoffs in vier Gruppen gelost, wobei jede Gruppe aus sechs Spielern besteht. Die Qualifikation verteilt sich klar auf zwei Wege: 20 Spieler haben sich über die PDC Europe Next Gen für die Super League qualifiziert, vier weitere über die PDC Europe Start für die Playoffs.

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Gruppenphase und fester Turnierbaum im Detail

In der Gruppenphase spielt jeder Spieler innerhalb seiner Gruppe im Modus 'Jeder gegen jeden'. Dabei wird jede Begegnung als Doppelrunde ausgetragen, sodass jeder der sechs Spieler gegen die übrigen fünf Gegner zweimal antritt. Daraus ergeben sich für jeden Teilnehmer zehn Gruppenspiele.

Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die jeweiligen Gruppensieger für das Achtelfinale, das am Donnerstag, dem 12. November, beginnt. Der restliche Wettbewerb wird in einem festen Turnierbaum im K.-o.-Modus ausgetragen. Der Verlauf der Partien ist damit im Voraus durch die Struktur des Baums festgelegt, sodass Fans den Weg bis zum Finale leicht nachverfolgen können.

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Best-of-Formate für jede Turnierphase

Die Spielformate steigen mit dem Fortschritt im Turnier deutlich an. In den Gruppenspielen sowie im Achtel- und Viertelfinale wird im Modus Best of 11 gespielt. Wer in diesen Runden die erforderliche Anzahl an Legs gewinnt, zieht in die nächste Phase ein.

Im Halbfinale kommt das Format Best of 13 zum Einsatz, im Finale Best of 15. Damit steigt mit jeder Runde die Zahl der benötigten Legs, was die Anforderungen an Konstanz und Ausdauer auf den Schlussetappen der Super League erhöht. Die Abstufung sorgt dafür, dass die entscheidenden Partien länger und intensiver werden.

Auswirkungen auf Spieler und Fans der Super League

Für die Spieler bedeutet der Modus vor allem, dass Gruppensiege einen direkten Weg ins Achtelfinale eröffnen. Wer in seiner Gruppe mit sechs Spielern und zehn Partien bestehen will, muss über den gesamten Zeitraum der Gruppenphase konstant performen. Die Qualifikation über die PDC Europe Next Gen und die PDC Europe Start zeigt zudem, dass sowohl etablierte Kräfte als auch Spieler aus den europäischen Nachwuchs- und Qualifikationsstrukturen Zugang zum Wettbewerb erhalten.

Für Zuschauer ist der Ablauf übersichtlich, da Termine und Formate klar festgelegt sind. Der Datumsanker des Achtelfinals am Donnerstag, dem 12. November, gibt Fans einen festen Orientierungspunkt. Wer den Turnierverlauf verfolgt, kann anhand der Best-of-Formate sofort erkennen, in welcher Phase sich ein Duell befindet und wie viele Legs bis zum Sieg nötig sind.