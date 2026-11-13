PDC Super League: So funktioniert der Modus mit Gruppen und K.-o.-Baum

Der Modus der PDC Super League: vier Gruppen, Playoffs und ein fester K.-o.-Baum. Gruppensieger starten am 12. November ins Achtelfinale.

Die PDC Super League folgt einem klar gegliederten Turniermodus, der mit Playoffs beginnt und in einen festen K.-o.-Baum mündet. Die Professional Darts Corporation (PDC) vergibt die letzten vier Startplätze zunächst in Playoffs, die zwischen den Siegern der Regional Finals der PDC Europe ausgetragen werden. Danach stehen die Gruppenspiele an, deren Gruppensieger am Donnerstag, dem 12. November, im Achtelfinale antreten.

Gruppenphase und Playoffs als Einstieg in die Super League

Die Gruppenphase der PDC Super League wird mit 24 Teilnehmern gespielt, die sich aus den Playoffs und den direkten Qualifikanten zusammensetzen. Die 24 Spieler werden anschließend in vier Gruppen gelost. In jeder Gruppe treten sechs Spieler an.

Also read PDC Europe Darts Super League - Tag 1: Gruppenphase und Achtelfinale

Innerhalb einer Gruppe spielt jeder Spieler eine Doppelrunde im Modus 'Jeder gegen jeden'. Damit trifft jeder Teilnehmer jeden anderen Spieler seiner Gruppe zweimal. Die Ergebnisse dieser Partien bestimmen, wer sich für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Qualifikation für die Super League verteilt sich klar auf zwei Wege. Von den 24 Teilnehmern haben sich 20 Spieler über die PDC Europe Next Gen direkt für die Super League qualifiziert. Vier weitere Spieler kamen über die PDC Europe Start in die Playoffs.

Advertisement

Best-of-Format und fester Turnierbaum im K.-o.-Modus

Die Spielmodi unterscheiden sich je nach Phase des Turniers. In den Gruppenspielen sowie im Achtel- und Viertelfinale wird im Format Best of 11 gespielt. Im Halbfinale kommt Best of 13 zum Einsatz, im Finale Best of 15.

Nach der Gruppenphase folgt der restliche Wettbewerb im K.-o.-Modus. Dieser wird in einem festen Turnierbaum ausgetragen, der bereits vor Turnierbeginn feststeht. Damit ist für jeden Teilnehmer ersichtlich, auf welchem Weg er bis zum Endspiel gelangen kann.

Das Achtelfinale beginnt am Donnerstag, dem 12. November, mit den Gruppensiegern. Da nur die Sieger der vier Gruppen direkt in dieses Achtelfinale einziehen, entscheiden die Ergebnisse der Gruppenspiele unmittelbar über den weiteren Turnierverlauf.

Was der Modus für Spieler und Zuschauer bedeutet

Für die Spieler ergibt sich aus dem Format ein hoher Druck schon in der Gruppenphase. Wer in seiner Gruppe nicht als Sieger hervorgeht, muss den Weg über die weiteren Runden suchen, ohne den direkten Sprung ins Achtelfinale zu erhalten. Das Modell belohnt damit konstante Leistungen über die gesamte Doppelrunde.

Advertisement

Für Zuschauer bietet die Struktur klare Orientierung. Die Gruppenphase, der feste Turnierbaum und die steigenden Spielformate vom Best of 11 bis zum Best of 15 im Finale machen den Verlauf nachvollziehbar. Wer die Ergebnisse verfolgen möchte, kann anhand des Turnierbaums jederzeit sehen, welche Partie als Nächstes ansteht.