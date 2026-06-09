PDC World Cup of Darts 2025: Alles zum Turnierformat, Teilnehmern und TV-Übertragung

Das einzigartige Team-Event im PDC-Kalender: Alle Infos zum World Cup of Darts 2025 mit Modus, Teilnehmern, Spielplan und wie man das Turnier live verfolgen kann.

Das PDC World Cup of Darts ist ein einzigartiges Event im Dartkalender, das sowohl als Teamwettbewerb als auch als Nationenvergleich fungiert. Im Jahr 2025 treffen vom 11. bis 14.

Juni insgesamt 80 Spieler aus 40 Ländern aufeinander, die als 40 Duos um den Titel kämpfen. Die besten vier Nationen sind bereits für das Achtelfinale gesetzt, während die übrigen 36 Teams in Dreiergruppen die restlichen zwölf Plätze ausspielen. Nur die Gruppensieger erreichen die K.o. -Phase.

In der Gruppenphase werden die Matches im Modus Best of 7 Legs ausgetragen, im Achtelfinale und Viertelfinale auf Best of 15 Legs, im Halbfinale und Finale auf Best of 19 Legs. Eine wichtige Regeländerung gibt es seit 2023: Pro Partie wird nur noch ein Doppel gespielt, während vorher zwei Einzel und ein Doppel auf dem Programm standen. Die Qualifikation erfolgt in der Regel über die PDC Order of Merit, sodass jedes Land seine zwei bestplatzierten Spieler entsenden kann.

Daher sind nahezu alle Top-Stars der Szene vertreten. Titelverteidiger ist das niederländische Team mit Michael van Gerwen und Dirk van Duijvenbode. Schottland wird von Gary Anderson und Cameron Menzies repräsentiert, Nordirland schickt Josh Rock und Daryl Gurney ins Rennen. Deutschland tritt mit den aufstrebenden Spielern Martin Schindler und Lukas Wenig an.

Schindler konnte zuletzt die Austrian Open gewinnen und erreichte bereits 2023 das Halbfinale des World Cup. Wenig, der vor kurzem die German Championships triumphierte, debütiert zum ersten Mal bei dieser Team-WM und belegt aktuell Platz 35 der Weltrangliste. Die Übertragungsrechte für das Turnier liegen bei DAZN, weshalb das Event weder im Free-TV noch in einem kostenlosen Live-Stream zu verfolgen ist. Die Zuschauer müssen auf das kostenpflichtige Sportstreaming-Portal zurückgreifen, um alle Spiele live zu erleben.

Der World Cup of Darts hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Highlight im PDC-Kalender entwickelt, der den besonderen Teamgeist und nationale Stolz in den Vordergrund stellt. Das Turnierformat sorgt für spannende Begegnungen, da unterklassige Nationen die Möglichkeit haben, gegen die Top-Teams zu bestehen, wenn sie sich in der Gruppenphase qualifizieren. Die Atmosphäre ist in der Regel besonders, wenn die Spieler für ihr Land antreten und nicht nur für sich selbst.

In diesem Jahr versprechen die Begegnungen erneut hochklassigen Dartspaß, zumal viele der weltbesten Spieler teilnehmen. Neben den Niederländern gelten die Engländer, die Waliser und die Schotten als Favoriten, aber auch Überraschungsteams wie Österreich oder Belgien haben in der Vergangenheit bereits für Furore gesorgt. Für deutsche Fans ist das Turnier besonders interessant, da das Duo Schindler/Wenig eine realistische Chance hat, ins Achtelfinale vorzudringen und dort vielleicht sogar eine der etablierten Nationen zu ärgern.

Die Vorrunde verspricht bereits engere Matches, da in den Dreiergruppen jeder Sieg zählt und die Tagesform oft entscheidend ist





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