Peach Property Group: Generalversammlung beschliesst Erhöhung des bedingten Kapitals und bestätigt Verwaltungsrat

Die Peach Property Group AG hielt ihre ordentliche Generalversammlung ab, bei der die Aktionäre einer Erhöhung des bedingten Kapitals auf über 10 Millionen Franken zustimmten und den gesamten Verwaltungsrat wiedervählten. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden mit klaren Mehrheiten genehmigt.

Die ordentliche Generalversammlung der Peach Property Group AG, einem auf Mietwohnungen in Deutschland spezialisierten Immobilieninvestor, fand am 19. Juni 2026 in Zürich statt. Rund 72 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals beziehungsweise rund 88 Prozent der eingetragenen Stimmrechte waren vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten über die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte ab. Ein zentraler Beschluss war die Erhöhung des bedingten Kapitals für zukünftige Kapitalmassnahmen auf insgesamt 10'986'008 Schweizer Franken. Dieser Antrag wurde mit deutlicher Mehrheit von rund 37,6 Millionen Ja-Stimmen bei rund 1,8 Millionen Nein-Stimmen und rund 519'000 Enthaltungen angenommen. Die Kapitalerhöhung verschafft der Gesellschaft Flexibilität für strategische Finanzierungsmassnahmen, wie etwa die Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen.

Sie ist Teil des Transformationsprozesses, den das Unternehmen durchläuft, um seine Position im deutschen Wohnungsmarkt zu stärken und Wachstumschancen zu nutzen. Der Verwaltungsrat hatte die Notwendigkeit einer Kapitalbasis betont, die es erlaubt, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und Akquisitionen zu finanzieren. Die Zustimmung der Aktionäre zeigt, dass sie den strategischen Kurs des Vorstands unterstützen.

Geschäftsführer Gerald Klinck äußerte sich zufrieden über das Votum: Mit dem heutigen Abstimmungsverhalten hätten die Aktionäre den eingeschlagenen Weg der Transformation bestätigt und die Grundlage für Stabilität und Kontinuität gelegt. Neben der Kapitalerhöhung wurden auch alle anderen Anträge des Verwaltungsrats mit klaren Mehrheiten genehmigt. Dazu gehörte unter anderem die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms, dessen Umsetzung allerdings vom weiteren Geschäftsverlauf abhängig gemacht wurde.

Die Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder erfolgte mit hohen Zustimmungsraten: Michael Zahn als Präsident sowie Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse wurden jeweils einzeln bestätigt. Dies sorgt für Kontinuität in der Führungsebene, was in der aktuellen Phase der strategischen Neuausrichtung als wichtig erachtet wird. Die Peach Property Group hat ihren Hauptsitz in Zürich und einen deutschen Gruppensitz in Köln. Das Portfolio umfasst renditestarke Objekte in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren.

Die Wertschöpfungskette reicht von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder zum Verkauf. Zudem entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen; das Projekt Peninsula Wädenswil ist das letzte dieser Art. Die Digitalisierung und Nachhaltigkeit prägen das operative Geschäft. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie das Protokoll der Generalversammlung werden zeitnah auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Mit den getroffenen Entscheidungen ist der Weg für die nächsten strategischen Schritte geebnet, wobei die Gesellschaft auf die Unterstützung ihrer Aktionäre bauen kann





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