Pedro Acosta (KTM) sprach nach dem MotoGP-Zeittraining in Valencia über Marc Marquez – die beiden werden 2027 nun doch keine Teamkollegen sein. Was der 22-jährige Spanier zum Champion sagte.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Auch KTM-Ass Pedro Acosta war vom Rücktritt von Marc Marquez am Freitag in Valencia überrascht. Auf den Spanier hat die Entscheidung des zehnfachen Champions aber eine ganz andere Auswirkung als auf die anderen Fahrer im MotoGP-Paddock. Acosta wäre 2027 im Ducati-Lenovo-Team der Teamkollege von MM93 geworden. Dazu wird es nun nicht kommen.

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Nach dem MotoGP-Zeittraining, das Acosta übrigens auf Rang 5 beendete, stellte er sich den Fragen der Journalisten. Dabei trat der Spanier die Flucht nach vorne an.