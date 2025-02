Pedro Acosta und KTM-Team zeigen sich im Test in Buriram positiv

Der MotoGP-Test in Buriram verlief für Pedro Acosta und das KTM-Team positiv. Acosta erreichte Platz 4, Binder zeigte vielversprechende Longruns und Vinales verbesserte sich auf eine Runde in die Top 10. Bastianini bleibt hingegen das Sorgenkind im Lager.

Pedro Acosta , beim MotoGP-Test in Buriram auf Position 4, zeigte sein Talent eindrucksvoll. Lediglich 0,278 Sekunden trennten ihn von der Bestzeit. „Wir müssen zufrieden sein“, kommentiert der Spanier. „Wir haben wieder viele Dinge ausprobiert und waren ziemlich schnell. Es war eine gute Vorsaison für mich und auch für KTM , denn alle vier Fahrer denken in dieselbe Richtung.

“ \Teamkollege Brad Binder konnte zwar nicht mit einer schnellen Rundenzeit glänzen, zeigte aber vielversprechende Longruns. „Wir sind näher dran. Das ist sicher. Auf eine schnelle Runde lag ich ein bisschen zurück, doch beim Renntempo sind wir definitiv näher dran als beim letzten Besuch hier“, vergleicht der Südafrikaner. „Wir sind zu 80 Prozent vorbereitet. Die finalen 20 Prozent bestehen daraus, alles zusammenzubringen“, schaut Binder auf den Saisonauftakt. \KTM-Neuzugang Maverick Vinales verbesserte sich auf eine Runde in die Top 10. Der Spanier war gut eine Zehntel schneller als Markenkollege Binder, obwohl er die KTM RC16 noch nicht richtig versteht. „Ich versuche immer noch, den Kurveneingang und das Bremsen zu verstehen – was eine der Stärken des Motorrads ist – denn diesbezüglich nutze ich noch nicht das volle Potenzial. Am Ausgang der Kurven läuft es gut, ich habe Grip“, beschreibt Vinales und freut sich: „Es geht voran!“ Tech-3-Teamkollege Enea Bastianini bleibt das Sorgenkind im Lager von KTM. Bastianini reihte sich nur auf P15 ein. „Mein Ansatz muss anders sein“, stellt der Italiener fest. „Das Motorrad ist anders und ich muss mich an einen anderen Stil anpassen und auch den Unterschied zwischen neuen und gebrauchten Reifen verstehen.“





Motogp KTM Pedro Acosta Brad Binder Maverick Vinales Enea Bastianini Buriram Test

