Pedro Brombacher, der frühere Manager des 1. FC Union Berlin und zentrale Figur im Lizenzskandal von 1993, ist im Mai 2025 gestorben. Sein Leben war geprägt von ehrenamtlichem Engagement in der DDR, Einfluss als Funktionär und dem tiefen Fall nach dem Lizenzentzug, der Union den Aufstieg kostete.

Pedro Brombacher , eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der Geschichte des 1. FC Union Berlin, ist bereits am 22. Mai 2025 verstorben. Die Familie teilte den Tod nun mit; eine Trauerfeier findet im engeren Kreise am 10.

Juli statt. Der frühere Manager, der zwischen 1984 und 1993 für den Verein tätig war, feierte noch am 12. September 2024 seinen 88. Geburtstag in Berlin.

Brombacher agierte in der DDR-Zeit ehrenamtlich für die SED-Bezirksleitung und nutzte nach dem Mauerfall seine Position bei Union, um Spielern und Funktionären bei Beschaffungen zu helfen. Sein Wirken wurde jedoch von einem der größten Skandale der Vereinsgeschichte überschattet: 1993 reichte er als Manager eine Bankbürgschaft für die Lizenzunterlagen ein, die sich als gefälscht erwies. trotz späterer Beschaffung der geforderten Summe durch den Verein und einer großen Fanpetition verweigerte der DFB-Liga-Ausschuss Union die Spielgenehmigung für die 2. Bundesliga.

Brombacher wurde daraufhin im Oktober 1993 fristlos entlassen und 1994 wegen der Weiterleitung der gefälschten Bürgschaft zu einer Geldstrafe von 9000 Euro auf Bewährung verurteilt. Er betonte stets, nicht an der Fälschung beteiligt gewesen zu sein und dass die Urkunde unwissentlich weitergegeben wurde. Nach seiner Entlassung arbeitete er bis ins hohe Alter in der Getränkebranche.

Sein Vermächtnis bleibt zwiespältig: Einerseits prägte er den Verein in einer schwierigen Zeit, andererseits steht sein Name untrennbar mit dem Lizenzskandal von 1993 verbunden, der den Aufstieg des Clubs um Jahre zurückwarf





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