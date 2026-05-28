Pedro Calles beendet seine Playoff-Serie und feiert den größten Erfolg seiner Karriere

Der katholische Trainer Pedro Calles hat seine Playoff-Serie beendet und ist erstmals seit 2019 in einer Serie gewonnen. Seine persönliche Horror-Serie von 16 Niederlagen in Serie endete mit dem Sieg in Spiel zwei. Calles ahnt, dass er nicht unumstritten ist und lässt an sich kaum anmerken. Er betont, dass die Identität und der Zusammenhalt klar sind, und die Energie und das Engagement, das auf dem Court gezeigt wurde, haben geholfen, zu gewinnen. Calles sammelt mit dem Einzug ins Halbfinale Argumente in eigener Sache und würde gern länger bei Alba Berlin bleiben. Er sieht Bayern München und die NBA Europe als keine spannendere Aufgabe in Deutschland. Calles hat in seiner Karriere vor allem in Hamburg und Oldenburg kritisiert worden, zu anstrengend, zu nervig und zu perfekt zu sein. Er hat sich weiterentwickelt und betont, dass man die positive Energie aufnimmt und nutzt, wenn man etwas erreicht hat, das nicht selbstverständlich ist.

Der katholische Trainer Pedro Calles hat seine Playoff-Serie beendet und ist erstmals seit 2019 in einer Serie gewonnen. Seine persönliche Horror-Serie von 16 Niederlagen in Serie endete mit dem Sieg in Spiel zwei.

Calles ahnt, dass er nicht unumstritten ist und lässt an sich kaum anmerken. Er betont, dass die Identität und der Zusammenhalt klar sind, und die Energie und das Engagement, das auf dem Court gezeigt wurde, haben geholfen, zu gewinnen. Calles sammelt mit dem Einzug ins Halbfinale Argumente in eigener Sache und würde gern länger bei Alba Berlin bleiben. Er sieht Bayern München und die NBA Europe als keine spannendere Aufgabe in Deutschland.

Calles hat in seiner Karriere vor allem in Hamburg und Oldenburg kritisiert worden, zu anstrengend, zu nervig und zu perfekt zu sein. Er hat sich weiterentwickelt und betont, dass man die positive Energie aufnimmt und nutzt, wenn man etwas erreicht hat, das nicht selbstverständlich ist





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