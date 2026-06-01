Pedro Pascal bricht mit minimaler Screentime in "The Mandalorian and Grogu" Star-Wars-Rekord

Der neue Star-Wars-Film "The Mandalorian and Grogu" stellt trotz Hauptdarsteller Pedro Pascal einen Rekord auf: Der Schauspieler hat die geringste Bildschirmzeit aller Hauptdarsteller im Franchise. Sein Gesicht ist nur etwa viereinhalb Minuten zu sehen, weil die strengen Mandalorianer-Helmregeln das Abnehmen des Helms verbieten. Zudem überschnitten sich die Dreharbeiten mit Marvels "Fantastic Four".

The Mandalorian and Grogu: Pedro Pascal stellt überraschenden Rekord auf. Der Film ist erst seit wenigen Tagen im Kino und hat bereits einen außergewöhnlichen Rekord aufgestellt.

Im Mittelpunkt steht der Schauspieler Pedro Pascal, der den Mandalorianer Din Djarin verkörpert. Nach sieben Jahren ist mit "The Mandalorian and Grogu" wieder ein neuer Star-Wars-Film in den Kinos gestartet. Pascal spielte die Rolle bereits in der erfolgreichen Disney+-Serie "The Mandalorian". Man könnte annehmen, dass der Schauspieler im neuen Kinofilm einen großen Auftritt hat, doch das Gegenteil ist der Fall.

Pedro Pascals Bildschirmzeit in "The Mandalorian and Grogu" ist minimal. Während Hauptcharaktere in anderen Star-Wars-Filmen den größten Teil der Leinwandzeit einnehmen, sieht es bei Pascals Mandalorianer anders aus. Der Grund liegt in den strengen Helmregeln der Mandalorianer-Kultur, die es verbieten, den Helm in Gegenwart anderer Lebewesen abzunehmen. In der Serie nutzte man immer wieder Schlupflöcher, um Pascals Gesicht kurz zu zeigen.

Der Trailer zum Kinofilm bestätigte bereits, dass sein Charakter in einem Teil des Films ohne Maske zu sehen sein würde. Allerdings war nie davon die Rede, wie verschwindend gering diese Bildschirmzeit tatsächlich sein würde. Im Film muss Din Djarin lange warten, bis er seinen Helm im Kampf gegen verschiedene Wasserwesen von den Hutt-Zwillingen abnimmt. Diese kurze Szene umfasst gerade einmal viereinhalb Minuten in einem Film mit einer Gesamtlaufzeit von fast zweieinhalb Stunden.

Damit hat Pascal gleich mehrere Rekorde gebrochen: Er hat nicht nur die geringste Bildschirmzeit aller Hauptdarsteller im Star-Wars-Universum, sondern zeigte den Zuschauer:innen auch mehr von Dins helmlosem Gesicht als je zuvor. Denn im Vergleich dazu war Pedro Pascal in den drei Staffeln von "The Mandalorian" mit insgesamt 24 Episoden und etwa 16 Stunden Material noch weniger zu sehen. Die erste Demaskierung in der achten Folge der ersten Staffel dauert nur 19 Sekunden.

Über drei Staffeln und 16 Stunden Material war Pascals Gesicht weniger als ein Prozent der Zeit im Bild. Der praktische Hintergrund für Pascals geringe Screentime in "The Mandalorian and Grogu" liegt in den sich überschneidenden Dreharbeiten zum Star-Wars-Film und zu Marvels "Fantastic Four: First Steps". Wegen dieser Terminkollision war Pascal nicht durchgehend am Set des Star-Wars-Films verfügbar, was zu der reduzierten Präsenz seiner Figur führte.

Trotz der minimalen Bildschirmzeit hat der Film damit einen besonderen Rekord im Star-Wars-Universum aufgestellt und die Diskussion über die Helmregeln und die Darstellung von Pedro Pascals Charakter erneut angeheizt





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