In Spanien muss der Linke Pedro Sánchez seine Abwahl fürchten. Die Weltgemeinschaft versagt im Kampf gegen den Hunger. Und Arbeitsminister Alexander Schweitzer bringt die Union gegen sich auf. Das ist die Lage am Samstagmorgen.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez ist eine Art Superstar der globalen Linken: Er stemmte sich entschieden gegen den Irankrieg von US-Präsident Donald Trump . Während die meisten seiner europäischen Amtskollegen darum bemüht sind, ihre Staaten möglichst brachial gegen Schutzsuchende abzuschotten, verfolgt Sánchez eine liberale Migrationspolitik.

Die spanische Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr auch deshalb so rasant wie kaum eine andere im Euroraum. Und doch muss Sánchez um sein Amt fürchten, wenn Spanien an diesem Sonntag ein neues Parlament wählt. Seine Sozialistische Arbeiterpartei und ihre linken Koalitionspartner liegen in Umfragen zurück. Zusammen könnten Konservative und die Rechtsradikalen von Vox die Mehrheit erringen.

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Sánchez hat bei vielen Spanierinnen und Spaniern an Ansehen eingebüßt: Zwei seiner engsten Vertrauten sollen Schmiergelder kassiert haben. Nachdem im Juli mehr als 80.000 Migrantinnen und Migranten die spanische Exklave Ceuta erreicht hatten, fragten sich manche, ob die Regierung in Madrid die Grenzen ausreichend kontrolliert. Zuletzt wurde der Wahlkampf von einem Zugunglück in Toledo überschattet für sein Engagement den Friedensnobelpreis. Seither jedoch hat sich die Zahl der Hungernden etwa verdreifacht. Derzeit sind laut WFP rund 266 Millionen Menschen von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen . Programme wie das WFP sind zum Teil dramatisch unterfinanziert. WFP-Chef Luke J. Lindberg hat in einem Interview mit meinem Kollegen Fritz Schaap gerade beschrieben, wie er sich vergeblich um Mittel bemüht hat, um auf die Bedrohung durch das Wetterphänomen El Niño zu reagieren.