Peek & Cloppenburg verliert Weltstadthäuser an Inditex

Die Modekette Peek & Cloppenburg droht den Abzug aus den prestigeträchtigen Weltstadthäusern in Düsseldorf, Berlin und Frankfurt. Einzug hält stattdessen der spanische Konzern Inditex mit Marken wie Zara. Die Umstrukturierung betrifft die langjährige Präsenz des Unternehmens.

Der traditionsreiche deutsche Modehändler Peek & Cloppenburg könnte in absehbarer Zeit seine prestigeträchtigen Flaggschiff-Gebäude in Düsseldorf, Berlin und Frankfurt an den spanischen Modekonzern Inditex abtreten. Dies bedeutet das potenzielle Ende einer langen Ära für das Familienunternehmen an drei seiner bedeutendsten Standorte, während gleichzeitig die Strategie des Einzelhandelsgiganten Inditex mit bekannten Marken wie Zara, Bershka und Massimo Dutti an diesen exklusiven Loci ausgebaut wird.

P&C bestätigt keine Pläne offiziell

Peek & Cloppenburg äußert sich zu den aktuellen Meldungen äußerst vorsichtig und bestätigt oder dementiert die Gerüchte über den Auszug nicht direkt. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärt gegenüber BILD, dass man sich zwar zur Marke bekenne, aber derzeit noch nichts Endgültiges entschieden sei. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass die sogenannten Weltstadthäuser in diesen Großstädten für eine gemischte Nutzung umgebaut werden sollen, was auch büroflächenmindernde Maßnahmen im Einzelhandel einschließt. Welche Rolle Peek & Cloppenburg in den umstrukturierten Arenen als Händler künftig spielen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

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Standort Düsseldorf als Herzstück betroffen

Für Peek & Cloppenburg wäre ein möglicher Abschied aus Düsseldorf der schwerste Einschnitt in der Firmengeschichte, da hier das Unternehmen vor 125 Jahren sein erstes Geschäft an der Schadowstraße eröffnete. Bis heute betreibt der Händler in seiner Heimatstadt nur dieses eine große Haus, während sich die Firmenzentrale ganz in der Nähe befindet. Nach Informationen aus Branchenkreisen könnte die Zeit für Peek & Cloppenburg in diesem prestigeträchtigen Gebäude bereits im Oktober 2027 enden, da das Unternehmen dort bis dahin räumen soll. Diese Entwicklung markiert einen drastischen Wandel in der Präsenz der Marke an ihrem traditionsreichsten Standort.

Strategiewechsel zu kleineren Flächen

Neben den großen Weltstadthäusern setzt Peek & Cloppenburg in seiner laufenden Strategie inzwischen verstärkt auf kleinere Häuser mit einer Größe zwischen 3000 und 5000 Quadratmetern. Dies steht im Kontrast zu den bisherigen Flächen der weltberühmten Stores, die zwischen 15.000 und 16.000 Quadratmetern groß waren. Auch die Standorte am Berliner Kurfürstendamm sowie die Filiale auf der Frankfurter Zeil sollen künftig nicht mehr von Peek & Cloppenburg, sondern von Inditex genutzt werden. Diese Flächenverschiebung spiegelt einen grundlegenden Wandel im Filialnetz wider, der sich deutlich von den historischen Größenverhältnissen der Weltstadthäuser unterscheidet.

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Hintergrund der Immobilientransaktionen

Die möglichen Veränderungen an den Standorten sind in eine besondere Immobiliengesellschaft eingebettet, da die drei genannten Gebäude von der Gesellschaft Midstad verwaltet werden. Midstad gehört ebenso wie Peek & Cloppenburg zum Umfeld der Unternehmerfamilie um Patrick Cloppenburg. Dennoch verfolgen die Parteien möglicherweise unterschiedliche wirtschaftliche Interessen bei den langfristigen Verträgen. Auf Anfrage von BILD erklärt Unternehmenssprecherin Beate Steindor von Midstad, dass man zu spezifischen Vertragsbeziehungen oder einzelnen Projekten aus Gründen der Diskretion grundsätzlich nicht einseitig ohne die Vertragspartner äußert.

Neue Führungsebene treibt Umstrukturierung voran

Seit Dezember 2025 steuert Freienstein das Geschäft in Deutschland, der Schweiz und den Benelux-Staaten und soll den Konzern neu aufstellen. Diese strategische Neuausrichtung der Führungsebene scheint nun konkret die Standorte in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf zu treffen, wo die bisherigen Pächter durch den spanischen Rivalen ersetzt werden könnten. Die Kombination aus dem Immobilienportfolio von Midstad, der strategischen Wende von Peek & Cloppenburg und dem expansiven Appetit von Inditex an exklusiven Lagen könnte in den nächsten Jahren die gesamte Struktur des deutschen Luxus-Shoppings erheblich verändern.